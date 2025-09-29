Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 29.09.2025 (обновлено: 15:01 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045089118.html
В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции
В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции - РИА Новости, 29.09.2025
В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции
В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:40:00+03:00
2025-09-29T15:01:00+03:00
в мире
молдавия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045086119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac13bd0830f60bde472c1bb5ab6e44cd.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Они выкрикивали лозунг ОУН* "Слава Украине!"**, их вывели с площади. Также на демонстрации заметили правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" Марина Андони, известного оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов."Патриотический блок" сегодня проводит митинг перед зданием парламента Молдавии, чтобы выразить недовольство итогами выборов, прошедших в воскресенье. Протестующие заявляют, что намерены защищать голоса избирателей, несмотря на провокации. Здание оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.Один из лидеров блока, глава Соцпартии Игорь Додон во время выступления отметил, что действующие власти рано радуются, народ негодует и не боится.Лидер блока "Победа" Илан Шор ранее заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. Он подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на голосование.По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.*Организация украинских националистов, запрещена в России.**Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на митинге оппозиции в Кишиневе
Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали "Слава Украине"*, их вывели с места протеста, передает корреспондент РИА Новости * в январе 2024 года Минюст России внес лозунг в перечень нацистских
2025-09-29T12:40
true
PT0M13S
Протесты сторонников "Патриотического блока" в Кишиневе
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил на митинге в Кишиневе, что власть рано радуется, народ недоволен и не боится: "победа будет за нами". При этом политик отметил в ходе протестов , что действующие власти Молдавии напугали людей, поэтому некоторые из них не пошли на выборы, но "многие ненавидят ПДС". Кадры с этих протестов – на видео корреспондента РИА Новости.
2025-09-29T12:40
true
PT0M08S
Потасовка на митинге в Кишиневе
Потасовка на митинге в Кишиневе
2025-09-29T12:40
true
PT0M36S
"Власти Молдавии нагнетали атмосферу страха и репрессий". Итальянские СМИ о выборах в Молдавии
Власти Молдавии "нагнетали атмосферу страха и репрессий" на парламентских выборах, пишет итальянское издание Giornale d'Italia. Оно же подчеркивает, что заявления молдавских граждан о нарушениях на выборах в пользу в партии Санду подтверждаются фактами. Видео – из материала СМИ.
2025-09-29T12:40
true
PT1M55S
Заявление экс-президента Молдавии о парламентских выборах внутри республики
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил, что правящая партия Санду проиграла парламентские выборы внутри республики, ЦИК должен рассмотреть жалобы "завтра-послезавтра". Политик также призвал участников протестов в Кишиневе не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона.
2025-09-29T12:40
true
PT1M51S
Сторонники "Патриотического блока" у здания ЦИК в Кишиневе
У здания ЦИК в Кишиневе собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока, передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Додон заявил, что к 23.00 мск ПДС проиграла на парламентских выборах, оппозиция будет защищать свои голоса. Оппозиционеры сообщили, что выйдут в понедельник в 12.00 на массовый митинг.
2025-09-29T12:40
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045086119_142:0:1582:1080_1920x0_80_0_0_a102e73e56bd2dd9d2cc01a7039a18c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия

В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Они выкрикивали лозунг ОУН* "Слава Украине!"**, их вывели с площади. Также на демонстрации заметили правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" Марина Андони, известного оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов.
"Патриотический блок" сегодня проводит митинг перед зданием парламента Молдавии, чтобы выразить недовольство итогами выборов, прошедших в воскресенье. Протестующие заявляют, что намерены защищать голоса избирателей, несмотря на провокации. Здание оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.
Один из лидеров блока, глава Соцпартии Игорь Додон во время выступления отметил, что действующие власти рано радуются, народ негодует и не боится.
© AP Photo / Vadim Ghirda

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступает во время акции протеста "Патриотического блока" в Кишиневе.

Игорь Додон во время акции протеста Патриотического блока в Кишиневе

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступает во время акции протеста "Патриотического блока" в Кишиневе.

© AP Photo / Vadim Ghirda
1 из 2
© AP Photo / Vadim Ghirda

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступает во время акции протеста "Патриотического блока" в Кишиневе.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишиневе

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступает во время акции протеста "Патриотического блока" в Кишиневе.

© AP Photo / Vadim Ghirda
2 из 2

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступает во время акции протеста "Патриотического блока" в Кишиневе.

© AP Photo / Vadim Ghirda
1 из 2

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выступает во время акции протеста "Патриотического блока" в Кишиневе.

© AP Photo / Vadim Ghirda
2 из 2
Лидер блока "Победа" Илан Шор ранее заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. Он подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на голосование.

ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали 600. Итоговая явка составила 52,2%.

По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:
  • "Патриотический блок" — 28,25%;
  • блок "Альтернатива" — 9,22%;
  • "Наша партия" — 6,35%;
  • партия "Демократия дома" — 5,72%.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против несогласных с действующей властью политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
*Организация украинских националистов, запрещена в России.
**Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала