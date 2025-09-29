КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Они выкрикивали лозунг ОУН* "Слава Украине!"**, их вывели с площади. Также на демонстрации заметили правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" Марина Андони, известного оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов."Патриотический блок" сегодня проводит митинг перед зданием парламента Молдавии, чтобы выразить недовольство итогами выборов, прошедших в воскресенье. Протестующие заявляют, что намерены защищать голоса избирателей, несмотря на провокации. Здание оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.Один из лидеров блока, глава Соцпартии Игорь Додон во время выступления отметил, что действующие власти рано радуются, народ негодует и не боится.Лидер блока "Победа" Илан Шор ранее заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. Он подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на голосование.По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.*Организация украинских националистов, запрещена в России.**Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Обстановка на митинге оппозиции в Кишиневе
Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали "Слава Украине"*, их вывели с места протеста, передает корреспондент РИА Новости
* в январе 2024 года Минюст России внес лозунг в перечень нацистских
2025-09-29T12:40
true
PT0M13S
Протесты сторонников "Патриотического блока" в Кишиневе
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил на митинге в Кишиневе, что власть рано радуется, народ недоволен и не боится: "победа будет за нами". При этом политик отметил в ходе протестов , что действующие власти Молдавии напугали людей, поэтому некоторые из них не пошли на выборы, но "многие ненавидят ПДС".
Кадры с этих протестов – на видео корреспондента РИА Новости.
2025-09-29T12:40
true
PT0M08S
Потасовка на митинге в Кишиневе
Потасовка на митинге в Кишиневе
2025-09-29T12:40
true
PT0M36S
"Власти Молдавии нагнетали атмосферу страха и репрессий". Итальянские СМИ о выборах в Молдавии
Власти Молдавии "нагнетали атмосферу страха и репрессий" на парламентских выборах, пишет итальянское издание Giornale d'Italia. Оно же подчеркивает, что заявления молдавских граждан о нарушениях на выборах в пользу в партии Санду подтверждаются фактами.
Видео – из материала СМИ.
2025-09-29T12:40
true
PT1M55S
Заявление экс-президента Молдавии о парламентских выборах внутри республики
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил, что правящая партия Санду проиграла парламентские выборы внутри республики, ЦИК должен рассмотреть жалобы "завтра-послезавтра".
Политик также призвал участников протестов в Кишиневе не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона.
2025-09-29T12:40
true
PT1M51S
Сторонники "Патриотического блока" у здания ЦИК в Кишиневе
У здания ЦИК в Кишиневе собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока, передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Додон заявил, что к 23.00 мск ПДС проиграла на парламентских выборах, оппозиция будет защищать свои голоса. Оппозиционеры сообщили, что выйдут в понедельник в 12.00 на массовый митинг.
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В Кишиневе провокаторы попытались сорвать акцию протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Они выкрикивали лозунг ОУН* "Слава Украине!"**, их вывели с площади. Также на демонстрации заметили правого активиста, сторонника правящей партии "Действие и солидарность" Марина Андони, известного оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов.
"Патриотический блок" сегодня проводит митинг перед зданием парламента Молдавии, чтобы выразить недовольство итогами выборов, прошедших в воскресенье. Протестующие заявляют, что намерены защищать голоса избирателей, несмотря на провокации. Здание оцеплено усиленными нарядами полиции, фиксирующими происходящее на камеры.
Один из лидеров блока, глава Соцпартии Игорь Додон во время выступления отметил, что действующие власти рано радуются, народ негодует и не боится.
Лидер блока "Победа" Илан Шор ранее заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. Он подчеркнул, что до 20 процентов избирателей специально запугали, чтобы они не пошли на голосование.
ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали 600. Итоговая явка составила 52,2%.
По предварительным результатам после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" получила 44,13% голосов, оппозиция — 49,54%, в том числе:
"Патриотический блок" — 28,25%;
блок "Альтернатива" — 9,22%;
"Наша партия" — 6,35%;
партия "Демократия дома" — 5,72%.
Выборы в Молдавии
Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против несогласных с действующей властью политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
*Организация украинских националистов, запрещена в России.
**Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
