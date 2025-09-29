https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045064016.html

Молдавия после выборов окажется расколота еще больше, считает Слуцкий

Молдавия после выборов окажется расколота еще больше, считает Слуцкий - РИА Новости, 29.09.2025

Молдавия после выборов окажется расколота еще больше, считает Слуцкий

Президент Молдавии Майя Санду задействовала на досрочных парламентских выборах в Молдавии весь набор "грязных технологий", в результате этих выборов Молдавия... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T11:24:00+03:00

2025-09-29T11:24:00+03:00

2025-09-29T11:24:00+03:00

в мире

молдавия

россия

брюссель

майя санду

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду задействовала на досрочных парламентских выборах в Молдавии весь набор "грязных технологий", в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Парламент Молдавии избран голосами европейской диаспоры. Ставленница Брюсселя Санду выполнила заказ Запада, задействовав на выборах весь набор грязных технологий и "двойных стандартов". От избирательного процесса практически было отсечено Приднестровье, ограничены права молдован, проживающих в России, сняты с дистанции оппозиционные политические партии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что даже при всех "нарушениях избирательных прав и свобод" и "явных фальсификациях", правящей партии "Действие и солидарность" едва удалось приблизиться к голосам, отданным за оппозиционные партии, в числе которых и Патриотический блок. Слуцкий считает показательным то, что внутри страны победила оппозиция. "Но "гиря" голосовавших на участках за рубежом (301 при всего двух открытых в России!) перевесила чашу в пользу партии Санду, и парламентское большинство ей удалось сохранить. Хотя и это не спасло PAS от потери 10 мандатов. Совершенно точно - честный результат стал бы крахом для режима Санду и ее западных покровителей", - добавил депутат. По его мнению, в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. "Реальная воля большой части народа перечеркнута в угоду требованиям "коллективной Европы", которой наплевать как на национальные интересы страны, так и на ее граждан. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины", - заключил он.

https://ria.ru/20250929/vybory-2045056150.html

https://ria.ru/20250929/oppozitsija-2045059233.html

молдавия

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, леонид слуцкий (политик), госдума рф