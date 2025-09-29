https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045064016.html
Молдавия после выборов окажется расколота еще больше, считает Слуцкий
2025-09-29T11:24:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду задействовала на досрочных парламентских выборах в Молдавии весь набор "грязных технологий", в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Парламент Молдавии избран голосами европейской диаспоры. Ставленница Брюсселя Санду выполнила заказ Запада, задействовав на выборах весь набор грязных технологий и "двойных стандартов". От избирательного процесса практически было отсечено Приднестровье, ограничены права молдован, проживающих в России, сняты с дистанции оппозиционные политические партии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что даже при всех "нарушениях избирательных прав и свобод" и "явных фальсификациях", правящей партии "Действие и солидарность" едва удалось приблизиться к голосам, отданным за оппозиционные партии, в числе которых и Патриотический блок. Слуцкий считает показательным то, что внутри страны победила оппозиция. "Но "гиря" голосовавших на участках за рубежом (301 при всего двух открытых в России!) перевесила чашу в пользу партии Санду, и парламентское большинство ей удалось сохранить. Хотя и это не спасло PAS от потери 10 мандатов. Совершенно точно - честный результат стал бы крахом для режима Санду и ее западных покровителей", - добавил депутат. По его мнению, в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. "Реальная воля большой части народа перечеркнута в угоду требованиям "коллективной Европы", которой наплевать как на национальные интересы страны, так и на ее граждан. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины", - заключил он.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду задействовала на досрочных парламентских выборах в Молдавии весь набор "грязных технологий", в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Молдавии
в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду
в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
"Парламент Молдавии избран голосами европейской диаспоры. Ставленница Брюсселя
Санду выполнила заказ Запада, задействовав на выборах весь набор грязных технологий и "двойных стандартов". От избирательного процесса практически было отсечено Приднестровье, ограничены права молдован, проживающих в России
, сняты с дистанции оппозиционные политические партии", - написал Слуцкий
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что даже при всех "нарушениях избирательных прав и свобод" и "явных фальсификациях", правящей партии "Действие и солидарность" едва удалось приблизиться к голосам, отданным за оппозиционные партии, в числе которых и Патриотический блок.
Слуцкий считает показательным то, что внутри страны победила оппозиция.
"Но "гиря" голосовавших на участках за рубежом (301 при всего двух открытых в России!) перевесила чашу в пользу партии Санду, и парламентское большинство ей удалось сохранить. Хотя и это не спасло PAS от потери 10 мандатов. Совершенно точно - честный результат стал бы крахом для режима Санду и ее западных покровителей", - добавил депутат.
По его мнению, в результате этих выборов Молдавия окажется расколота еще больше. "Реальная воля большой части народа перечеркнута в угоду требованиям "коллективной Европы", которой наплевать как на национальные интересы страны, так и на ее граждан. Режим Санду ведет Молдавию по пути Украины", - заключил он.