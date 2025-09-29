https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045062212.html

Блок "Победа" будет призывать население к акциям протеста, заявил Шор

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Блок "Победа" будет призывать население Молдавии к акциям протеста после выборов, это может произойти в ближайшие дни, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Да, будем (призывать к акциям протеста - ред.). Стоит (это делать - ред.). Мы четко пониманием, что ближайшие день-два мы обсудим план действий со своими коллегами, после чего мы призовем к этому наш электорат", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

