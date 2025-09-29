Оппозиция получит 48 мандатов по итогам выборов в Молдавии

Рейтинг@Mail.ru
06:34 29.09.2025
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Пять политических сил проходят в парламент Молдавии по итогам голосования, прошедшего по пропорциональной системе, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчёта 99,03% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) получает 53 депутатских мандата, оппозиция - 48.Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) на выборах в парламент Молдавии получила 49,85% голосов, что обеспечивает ей 53 депутатских места. На втором месте оказался Патриотический блок с результатом 24,36% и 27 мандатами. Избирательный блок "Альтернатива" набрал 8,02% голосов и получает 9 мест. "Наша партия" заручилась поддержкой 6,24% избирателей и проведёт в парламент 6 депутатов. Столько же мандатов получает и партия "Демократия дома", за которую проголосовали 5,65% избирателей.Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место, срок полномочий депутатов составляет четыре года. Явка на выборах превысила необходимый порог, и голосование признано состоявшимся.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
политика, молдавия, кишинев, днестр, игорь додон, виталий игнатьев, евгения гуцул, наша партия, обсе, парламентские выборы в молдавии
Политика, Молдавия, Кишинев, Днестр, Игорь Додон, Виталий Игнатьев, Евгения Гуцул, Наша партия, ОБСЕ, Парламентские выборы в Молдавии
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Пять политических сил проходят в парламент Молдавии по итогам голосования, прошедшего по пропорциональной системе, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчёта 99,03% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) получает 53 депутатских мандата, оппозиция - 48.
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) на выборах в парламент Молдавии получила 49,85% голосов, что обеспечивает ей 53 депутатских места. На втором месте оказался Патриотический блок с результатом 24,36% и 27 мандатами. Избирательный блок "Альтернатива" набрал 8,02% голосов и получает 9 мест. "Наша партия" заручилась поддержкой 6,24% избирателей и проведёт в парламент 6 депутатов. Столько же мандатов получает и партия "Демократия дома", за которую проголосовали 5,65% избирателей.
Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место, срок полномочий депутатов составляет четыре года. Явка на выборах превысила необходимый порог, и голосование признано состоявшимся.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Оппозиция получит 48 мандатов по итогам выборов в Молдавии
 
 
