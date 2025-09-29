Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в России

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2044998364.html

Оппозиционный патриотический блок победил на выборах в парламент Молдавии на участках в России, набрав 67,44%, об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный патриотический блок победил на выборах в парламент Молдавии на участках в России, набрав 67,44%, об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома после подсчета 100% протоколов с участков в России, побеждает там патриотический блок с 67,44%. Прозападная партия "Действие и солидарность" получила 11,66% голосов, оппозиционная "Наша партия" - 8,54%.Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

