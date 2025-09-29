https://ria.ru/20250929/moldavija-2045167194.html

ПАСЕ: жители Приднестровья столкнулись с проблемами на выборах в Молдавии

2025-09-29T16:22:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_d03d24b0d3c4978bfe5447e7f87613f4.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Жители Приднестровья столкнулись с препятствиями, мешавшими голосованию на парламентских выборах в Молдавии, сообщил глава делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) на выборах Крис Саид. "Снятие кандидатов в последнюю минуту и постоянные препятствия для избирателей с левого берега Днестра могли препятствовать голосованию некоторых избирателей", - сказал он на пресс-конференции по итогам работы наблюдателей. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. Для жителей Приднестровья, многие из которых имеют также гражданство Молдавии, власти республики на выборах в этом году открыли втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.

2025

