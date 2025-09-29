Глава ЦИК Молдавии заявила, что выборы прошли в условиях законности
Председатель ЦИК Молдавии Караман: выборы прошли в условиях законности
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе. В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе. В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Молдавии Анжела Караман утверждает, что состоявшиеся накануне парламентские выборы в республике прошли в условиях законности и безопасности; при этом оппозиция обвиняет власти в фальсификациях и применении административного ресурса, в том числе в истории с закрытием мостов через Днестр, что лишило возможности проголосовать многих жителей Приднестровья.
"Вчера, 28 сентября, Молдавия прошла через решающий момент для своего демократического будущего. На данный момент Центральная избирательная комиссия представляет предварительные результаты. Мы обеспечили, чтобы выборы прошли в условиях законности и безопасности", - заявила Караман на брифинге.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.