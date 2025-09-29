Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета - РИА Новости, 29.09.2025
18:44 29.09.2025
Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета
Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета - РИА Новости, 29.09.2025
Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сильную собственную индустриальную базу основой национального суверенитета, подчеркнув, что в России формируются... РИА Новости, 29.09.2025
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сильную собственную индустриальную базу основой национального суверенитета, подчеркнув, что в России формируются условия для ее поступательного развития. В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября. "От того, насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки и внедряются современные технологии, решения на производствах – зависит ситуация в экономике и благополучие граждан. Сильная собственная индустриальная база – это одна из основ национального суверенитета. И в России по поручению главы государства мы формируем условия для ее поступательного развития", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".
россия, минск, михаил мишустин, снг
Россия, Минск, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета

Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой национального суверенитета

Михаил Мишустин. Архивное фото
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сильную собственную индустриальную базу основой национального суверенитета, подчеркнув, что в России формируются условия для ее поступательного развития.
В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября.
"От того, насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки и внедряются современные технологии, решения на производствах – зависит ситуация в экономике и благополучие граждан. Сильная собственная индустриальная база – это одна из основ национального суверенитета. И в России по поручению главы государства мы формируем условия для ее поступательного развития", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании Российского форума Микроэлектроника 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мишустин рассказал о пути России к суверенитету в микроэлектронике
22 сентября, 12:35
 
