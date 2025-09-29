https://ria.ru/20250929/mishustin-2045223401.html

Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета

Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета - РИА Новости, 29.09.2025

Мишустин назвал сильную индустриальную базу основой суверенитета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сильную собственную индустриальную базу основой национального суверенитета, подчеркнув, что в России формируются...

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сильную собственную индустриальную базу основой национального суверенитета, подчеркнув, что в России формируются условия для ее поступательного развития. В понедельник Мишустин прилетел в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета 29-30 сентября. "От того, насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки и внедряются современные технологии, решения на производствах – зависит ситуация в экономике и благополучие граждан. Сильная собственная индустриальная база – это одна из основ национального суверенитета. И в России по поручению главы государства мы формируем условия для ее поступательного развития", - сказал Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром".

