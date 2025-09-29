https://ria.ru/20250929/minfin-2045061154.html
Минфин предложил новации по налоговым льготам для бизнеса
Минфин предложил новации по налоговым льготам для бизнеса - РИА Новости, 29.09.2025
Минфин предложил новации по налоговым льготам для бизнеса
Минфин РФ предложил ряд новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы, говорится в релизе министерства.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил ряд новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы, говорится в релизе министерства. "Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы", - говорится в материалах. Отмечается, что для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства.
