Минфин предложил новации по налоговым льготам для бизнеса - РИА Новости, 29.09.2025
11:12 29.09.2025
Минфин предложил новации по налоговым льготам для бизнеса
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил ряд новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы, говорится в релизе министерства. "Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы", - говорится в материалах. Отмечается, что для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства.
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Роман Галкин
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил ряд новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы, говорится в релизе министерства.
"Минфин РФ подготовил законопроект с рядом новаций в части налоговых льгот для бизнеса на 2026-2028 годы", - говорится в материалах.
Отмечается, что для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства.
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил новации по налоговым рассрочкам
Вчера, 10:48
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
