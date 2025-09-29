https://ria.ru/20250929/minfin-2045051863.html
Минфин предложил новации по налоговым рассрочкам
Минфин предложил новации по налоговым рассрочкам - РИА Новости, 29.09.2025
Минфин предложил новации по налоговым рассрочкам
Минфин РФ предлагает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита, сообщает министерство. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:48:00+03:00
2025-09-29T10:48:00+03:00
2025-09-29T11:07:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_0:259:1824:1284_1920x0_80_0_0_828396e38060f13919018aab60ef6756.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин РФ предлагает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита, сообщает министерство.Минфин чуть ранее в сообщил, что подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа."Документ предусматривает новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита. Так, сокращается количество направляемых документов при получении рассрочки и при ее уплате. Расширяется сфера применения рассрочки по уплате налогов для сезонных видов деятельности. Кроме того, увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет", - говорится в материалах на сайте Минфина.
https://ria.ru/20250929/minfin-2045051602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_24:0:1753:1297_1920x0_80_0_0_28e7343e7d372952cb05bf39421ad9c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил новации по налоговым рассрочкам
Минфин предложил новации по налоговым рассрочкам и инвестиционному кредиту