Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики

Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики - РИА Новости, 29.09.2025

Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики

Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство. "Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства РФ", - говорится в материалах на сайте министерства.

