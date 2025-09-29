https://ria.ru/20250929/minfin-2045050299.html
Минфин подготовил проект основных направлений налоговой политики
Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минфин России подготовил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 годы и законопроект для реализации этого документа, сообщает министерство. "Для реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций. Законопроектом учтены поручения президента РФ и правительства РФ", - говорится в материалах на сайте министерства.
