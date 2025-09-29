https://ria.ru/20250929/mid-2045240726.html

Захарова обратила внимание на странности во время выборов в Молдавии

Захарова обратила внимание на странности во время выборов в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025

Захарова обратила внимание на странности во время выборов в Молдавии

Явка на некоторых участках в Молдавии резко возросла перед их закрытием, а на других бюллетени были израсходованы сразу после открытия, заявила официальный... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Явка на некоторых участках в Молдавии резко возросла перед их закрытием, а на других бюллетени были израсходованы сразу после открытия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства.

