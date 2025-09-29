Рейтинг@Mail.ru
20:45 29.09.2025
Захарова обратила внимание на странности во время выборов в Молдавии
2025-09-29T20:45:00+03:00
2025-09-29T20:45:00+03:00
в мире
молдавия
россия
мария захарова
парламентские выборы в молдавии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Явка на некоторых участках в Молдавии резко возросла перед их закрытием, а на других бюллетени были израсходованы сразу после открытия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Явка на некоторых участках в Молдавии резко возросла перед их закрытием, а на других бюллетени были израсходованы сразу после открытия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия", - заявила Захарова в комментарии на сайте министерства.
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Вчера, 17:58
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Вчера, 17:58
 
