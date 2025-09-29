https://ria.ru/20250929/medvedev-2045069715.html

Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами

Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами - РИА Новости, 29.09.2025

Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами

Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему... Европейские лидеры – ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений", - написал он в Telegram-канале.

