https://ria.ru/20250929/medvedev-2045069715.html
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами - РИА Новости, 29.09.2025
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами
Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:39:00+03:00
2025-09-29T11:39:00+03:00
2025-09-29T11:39:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему... Европейские лидеры – ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250929/evropa-2045066562.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, дмитрий медведев
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами
Медведев: лидеры ЕС не обладают нужными для успешных военных решений качествами