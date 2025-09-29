Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами - РИА Новости, 29.09.2025
11:39 29.09.2025
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами - РИА Новости, 29.09.2025
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами
Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему... Европейские лидеры – ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений", - написал он в Telegram-канале.
Медведев назвал европейских лидеров ничтожными дегенератами

Медведев: лидеры ЕС не обладают нужными для успешных военных решений качествами

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские лидеры не обладают качествами, необходимыми для успешных военных решений, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему... Европейские лидеры – ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений", - написал он в Telegram-канале.
Медведев заявил, что Европа теряет идентичность
