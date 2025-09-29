Рейтинг@Mail.ru
Европа не сможет сама развязать войну с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 29.09.2025
11:36 29.09.2025
Европа не сможет сама развязать войну с Россией, заявил Медведев
в мире
россия
европа
дмитрий медведев
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности. "В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны. Почему такая война не может быть развязана самой Европой?... Почему война всё-таки возможна? Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
в мире, россия, европа, дмитрий медведев
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности.
"В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны. Почему такая война не может быть развязана самой Европой?... Почему война всё-таки возможна? Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
 
 
