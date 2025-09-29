Европа не сможет сама развязать войну с Россией, заявил Медведев

https://ria.ru/20250929/medvedev-2045068986.html

2025-09-29T11:36:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности. "В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны. Почему такая война не может быть развязана самой Европой?... Почему война всё-таки возможна? Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

2025

