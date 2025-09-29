https://ria.ru/20250929/medvedev-2045067823.html
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России - РИА Новости, 29.09.2025
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей народа России развитие своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:33:00+03:00
2025-09-29T11:33:00+03:00
2025-09-29T11:33:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей народа России развитие своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель. "Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешёвое", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России
Медведев назвал восстановление вернувшихся главной задачей России