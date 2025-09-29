Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России - РИА Новости, 29.09.2025
11:33 29.09.2025
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России - РИА Новости, 29.09.2025
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей народа России развитие своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей народа России развитие своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель. "Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешёвое", - написал он в Telegram-канале.
россия
политика, россия, дмитрий медведев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие своих территорий главной задачей России

Медведев назвал восстановление вернувшихся главной задачей России

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей народа России развитие своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель.
"Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешёвое", - написал он в Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала