Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев - РИА Новости, 29.09.2025
11:29 29.09.2025
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев - РИА Новости, 29.09.2025
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев
Европейские страны уязвимы и разобщены, им просто не потянуть войну с Россией, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны уязвимы и разобщены, им просто не потянуть войну с Россией, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - написал он в Telegram-канале.
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны уязвимы и разобщены, им просто не потянуть войну с Россией, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - написал он в Telegram-канале.
