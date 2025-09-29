https://ria.ru/20250929/medvedev-2045066201.html

Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны уязвимы и разобщены, им просто не потянуть войну с Россией, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - написал он в Telegram-канале.

