https://ria.ru/20250929/medvedev-2045066201.html
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев - РИА Новости, 29.09.2025
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев
Европейские страны уязвимы и разобщены, им просто не потянуть войну с Россией, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:29:00+03:00
2025-09-29T11:29:00+03:00
2025-09-29T11:29:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b0f97dee7a229587221c5825a2a73e4.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейские страны уязвимы и разобщены, им просто не потянуть войну с Россией, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250929/durov-2044970440.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed436c6dd9fd3d898dd647396859884b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, дмитрий медведев
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
Европейским странам не потянуть войну с Россией, считает Медведев
Медведев заявил, что европейские страны слишком разобщены для войны с РФ