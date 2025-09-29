https://ria.ru/20250929/medvedev-2045064792.html

Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, заявил Медведев

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик."Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

