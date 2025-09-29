https://ria.ru/20250929/medvedev-2045064792.html
Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, заявил Медведев
Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, заявил Медведев - РИА Новости, 29.09.2025
Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, заявил Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:25:00+03:00
2025-09-29T11:25:00+03:00
2025-09-29T11:35:00+03:00
россия
европа
в мире
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик."Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250929/evropa-2045066562.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, в мире, дмитрий медведев
Россия, Европа, В мире, Дмитрий Медведев
Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, заявил Медведев
Медведев заявил, что Россия не приходила в Европу как захватчик