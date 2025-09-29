https://ria.ru/20250929/medvedev-2045063824.html
России не нужна война ни с кем, считает Медведев
России не нужна война ни с кем, считает Медведев - РИА Новости, 29.09.2025
России не нужна война ни с кем, считает Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не нужна война ни с кем, в том числе с Европой. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:24:00+03:00
2025-09-29T11:24:00+03:00
2025-09-29T11:30:00+03:00
россия
европа
дмитрий медведев
в мире
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не нужна война ни с кем, в том числе с Европой."России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой. Нечего там ловить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
россия
европа
