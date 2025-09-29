Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным - РИА Новости, 29.09.2025
20:38 29.09.2025
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным
Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. &quot;Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?&quot; - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube.Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube.

Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.
Заголовок открываемого материала