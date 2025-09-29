Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным

«

"Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube.