https://ria.ru/20250929/magate-2045239992.html
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным - РИА Новости, 29.09.2025
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным
Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:38:00+03:00
2025-09-29T20:38:00+03:00
2025-09-29T20:38:00+03:00
в мире
москва
россия
варшава
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Поддержание диалога Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным является крайне важной задачей, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Я также считаю, что крайне важно, чтобы в таких случаях - во время войны - представители международных организаций разговаривали со всеми. Если я не буду говорить с Путиным, то с кем мне говорить?" - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube.Он отметил, что пусть это и "непросто", но такой подход позволяет влиять на ситуацию с ядерной безопасностью.
https://ria.ru/20241002/magate-1975857868.html
москва
россия
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_042e7e2cab3516bfc9acc79d106604f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, варшава, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, youtube
В мире, Москва, Россия, Варшава, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, YouTube
Гросси заявил о важности диалога МАГАТЭ с Путиным
Глава МАГАТЭ Гросси назвал поддержание диалога с Путиным крайне важной задачей