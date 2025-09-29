https://ria.ru/20250929/liksutov-2045113086.html

Ликсутов: инвествозможности ОЭЗ "Технополис Москва" представили в Китае

Ликсутов: инвествозможности ОЭЗ "Технополис Москва" представили в Китае - РИА Новости, 29.09.2025

Ликсутов: инвествозможности ОЭЗ "Технополис Москва" представили в Китае

Уникальные условия поддержки высокотехнологичного бизнеса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" презентовали в рамках 25-й Китайской международной РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:00:00+03:00

2025-09-29T14:00:00+03:00

2025-09-29T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

китай

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045112449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d5295781d83893ec500674230626c81.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уникальные условия поддержки высокотехнологичного бизнеса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" презентовали в рамках 25-й Китайской международной промышленной выставки (China International Industry Fair, CIIF), указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, ОЭЗ заинтересовала зарубежных предпринимателей."По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город последовательно выстраивает промышленную кооперацию с дружественными странами. Столица открыта к привлечению прямых иностранных инвестиций. В Шанхае китайским партнерам презентовали возможности для реализации совместных высокотехнологичных проектов на территории города", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Он уточнил, что инвесторы смогут воспользоваться в "Технополисе Москва" современными площадками с готовой инфраструктурой и налоговыми льготами и преференциями. Там действует свыше 230 высокотехнологичных предприятий и создано более 24 тысяч рабочих мест. Ликсутов добавил, что "Технополис Москва" возглавляет рейтинги инвестпривлекательности среди других особых экономических зон.В сентябре площадку "Печатники" посетили три делегации из числа ученых и представителей бизнеса Китайской Народной Республики. Они заявили о желании сотрудничать в сфере промышленности и создавать производственные проекты с предприятиями в ОЭЗ "Технополис Москва".В ОЭЗ проводятся занятия по изучению китайского языка для сотрудников компаний-резидентов с целью улучшения международного взаимодействия.Ранее Собянин рассказал об участии столичных предприятий в 25-й Китайской международной промышленной выставке. На стенде правительства Москвы показали продукцию семи столичных промкомпаний с экспортной направленностью. На экспозиции были представлены их инновационные разработки в областях промавтоматизации, электротехники, машиностроения и новых материалов.Специалисты центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" помогли столичным предприятиям освоиться на выставке. Они сопровождали на всех этапах выхода на внешний рынок — от аналитики до организации встреч формата B2B и B2G с потенциальными контрагентами. Благодаря этим мерам поддержки московские товары известны и пользуются спросом за границей.Ранее Ликсутов сообщал, что спрос на продукцию московских производителей растет в странах Латинской Америки, в частности, по итогам первых шести месяцев 2025 года доля продукции приборостроения составила 34% от общего объема экспорта в страны этого региона.

https://ria.ru/20250928/liksutov-2044806446.html

https://ria.ru/20250902/liksutov-2039023672.html

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , китай, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса