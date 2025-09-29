Рейтинг@Mail.ru
Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2025
09:05 29.09.2025 (обновлено: 09:08 29.09.2025)
Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело
Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2025
Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело
Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более... РИА Новости, 29.09.2025
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более известной как Ксения Ларина), ее планируют объявить в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице."Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой*. Она подозревается в совершении преступления… "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой* в розыск", - уточнили в ведомстве, добавив, что она, по данным следствия, находится за пределами РФ.Минюст России внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка Оксана Баршева* открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
москва
россия
москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело

Против журналистки Лариной возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более известной как Ксения Ларина), ее планируют объявить в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой*. Она подозревается в совершении преступления… "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой* в розыск", - уточнили в ведомстве, добавив, что она, по данным следствия, находится за пределами РФ.
Минюст России внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка Оксана Баршева* открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
Москва Россия Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия
 
 
