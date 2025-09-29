https://ria.ru/20250929/larina-2045029257.html
Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело
Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более известной как Ксения Ларина), ее планируют объявить в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице."Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой*. Она подозревается в совершении преступления… "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой* в розыск", - уточнили в ведомстве, добавив, что она, по данным следствия, находится за пределами РФ.Минюст России внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка Оксана Баршева* открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
