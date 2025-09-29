https://ria.ru/20250929/larina-2045029257.html

Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело

Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2025

Против журналистки Ксении Лариной* возбудили уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:05:00+03:00

2025-09-29T09:05:00+03:00

2025-09-29T09:08:00+03:00

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшей из РФ журналистки Оксаны Баршевой* (признан иноагентом в РФ, более известной как Ксения Ларина), ее планируют объявить в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице."Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой*. Она подозревается в совершении преступления… "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой* в розыск", - уточнили в ведомстве, добавив, что она, по данным следствия, находится за пределами РФ.Минюст России внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка Оксана Баршева* открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.* Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html

https://ria.ru/20250928/rossiya-2044959558.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия