В Крыму объявили авиационную опасность

В Крыму объявили авиационную опасность - РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T08:14:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении. Спасатели призвали население к бдительности.

