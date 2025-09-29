Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже со счетов военных - РИА Новости, 29.09.2025
10:35 29.09.2025
В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже со счетов военных
В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже со счетов военных - РИА Новости, 29.09.2025
В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже со счетов военных
Бывший чиновник администрации Старого Оскола обвиняется в краже более 1,6 миллионов рублей у военнослужащих, которым он помогал открывать счета, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:35:00+03:00
2025-09-29T10:35:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Бывший чиновник администрации Старого Оскола обвиняется в краже более 1,6 миллионов рублей у военнослужащих, которым он помогал открывать счета, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Белгородской области. "Следственным отделом по городу Старому Осколу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего ведущего специалиста одного из отделов администрации Старооскольского городского округа обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и одного преступления, предусмотренного п. "в, г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с апреля по октябрь 2024 года мужчина, работая в рабочей группе по отбору кандидатов для службы в армии, получил доступ к банковским счетам семерых граждан. Он разъяснял им необходимость открытия счетов для получения выплат и, воспользовавшись доверием, похитил более 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей. "Преступления выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Белгородской области и УМВД России по Белгородской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу", - добавили в СУСК. Областная прокуратора сообщила, что уголовное дело направлено в Старооскольский городской суд для рассмотрения по существу.
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
происшествия, россия, белгородская область, старооскольский городской округ
Происшествия, Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ
В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже со счетов военных

В Белгородской области экс-чиновника обвинили в краже 1,6 млн рублей у военных

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Бывший чиновник администрации Старого Оскола обвиняется в краже более 1,6 миллионов рублей у военнослужащих, которым он помогал открывать счета, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Белгородской области.
"Следственным отделом по городу Старому Осколу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего ведущего специалиста одного из отделов администрации Старооскольского городского округа обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и одного преступления, предусмотренного п. "в, г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с апреля по октябрь 2024 года мужчина, работая в рабочей группе по отбору кандидатов для службы в армии, получил доступ к банковским счетам семерых граждан. Он разъяснял им необходимость открытия счетов для получения выплат и, воспользовавшись доверием, похитил более 1,6 миллиона рублей. Уточняется, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей.
"Преступления выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Белгородской области и УМВД России по Белгородской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу", - добавили в СУСК.
Областная прокуратора сообщила, что уголовное дело направлено в Старооскольский городской суд для рассмотрения по существу.
ПроисшествияРоссияБелгородская областьСтарооскольский городской округ
 
 
