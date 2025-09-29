На Дальнем Востоке появилась интерактивная карта туристических маршрутов

https://ria.ru/20250929/konkurs-2045230625.html

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На сайте Всероссийского конкурса "Дальний Восток – Земля приключений" появилась интерактивная карта, на которой отображены маршруты путешествий участников первого и второго сезонов.Карта разработана по поручению зампреда правительства России и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, курирующего конкурс. Новация позволяет проще и удобнее планировать путешествия, более качественно подготовиться к посещению выбранных мест.Сейчас на сайте путешественникдв.рф составлены более 100 маршрутов на основе фильмов участников конкурса, не только победителей и призеров, но и тех, кто был допущен до оценки жюри, но не занял призовые места. Партнером создания интерактивной карты выступает сервис "ИдиЛесом".Каждая локация включает в себя нитку маршрута с ориентирами, авторские фотографии и видео, описание прохождения, протяженность и время пути, информацию о перепадах высот, координаты основных точек, чтобы любой желающий мог повторить понравившееся путешествие. Кроме того, можно скачать GPS-трек на телефон или навигатор, а также проложить путь до старта. Это особенно важно при отсутствии сотовой связи во время путешествий по отдаленным местам.Прием заявок на конкурс "Дальний Восток – Земля приключений" продолжится до середины января следующего года. Участвовать в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".

