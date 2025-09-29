Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили, как конкуренция между грибами помогает росту пшеницы
29.09.2025
Ученые выяснили, как конкуренция между грибами помогает росту пшеницы
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Конкуренция между болезнетворными грибами помогает росту важного для сельского хозяйства злака, яровой пшеницы, установили ученые из Сибири, результаты их исследований могут быть использованы при создании препаратов, защищающих культурные растения и способствующих повышению урожайности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). По данным Росстата, урожаи яровой пшеницы составляют без малого треть от всей произрастающей в России пшеницы. Урожаи этого злака, как и других растений, зависят не только от температурных условий, режима увлажнения и вносимых удобрений, но и от влияния патогенных почвенных микроскопических грибов - микромицетов, борьба с которыми подразумевает использование химических средств - фунгицидов. Разные виды микромицетов могут обитать на одних и тех же растениях пшеницы, конкурируя друг с другом за пищевые ресурсы и разрушая ткани растений. Микромицеты - возбудители болезней более 200 видов культурных и диких растений во всем мире. Они также способствуют накоплению в урожае токсичных соединений, опасных для человека и животных. Но данных о том, как микромицеты, обитающие совместно, изменяют развитие пшеницы, еще недостаточно. Изучение "отношений" между культурными растениями и микромицетами, как считают ученые, позволит уменьшить использование химических удобрений, выращивать безопасные и качественные продукты питания, а также достичь высоких урожаев. Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного педагогического университета выяснили, как четыре вида микромицетов действуют друг на друга и на развитие яровой пшеницы. Было установлено, что все исследованные микромицеты по одиночке негативно влияли на растения. Зато совместное выращивание не только снизило патогенность грибов, но и улучшило показатели растений. Так, попарное выращивание грибов разных видов увеличило длину корней на 16–37%, ростков — на 1–4%, а массу проростков — на 24–44% по сравнению с группой контроля, то есть растениями, которые не подвергались воздействию грибов. Кроме того, если грибы выращивали вместе, то на зародышевых органах растений появлялись только пятна и не было признаков гнили, при этом вредоносность болезни не увеличивалась. Такой эффект связан с тем, что, конкурируя, микромицеты подавляют рост друг друга, а следовательно, снижается их патогенное влияние на растение, отмечают авторы исследования. "Наши результаты потенциально позволят снизить вредоносность патогенных микромицетов, например, путем создания принципиально новых биологических препаратов для защиты растений, основанных на жидкостях, которые образуются при выращивании конкурентных грибов. В будущем мы планируем исследовать биохимические механизмы конкуренции микромицетов и возможности ее использования в защите растений", — рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доцент кафедры защиты растений Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Новосибирского государственного аграрного университета Марина Селюк, слова которой приведены в сообщении.
Ученые выяснили, как конкуренция между грибами помогает росту пшеницы

РНФ: конкуренция между болезнетворными грибами помогает росту яровой пшеницы

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Конкуренция между болезнетворными грибами помогает росту важного для сельского хозяйства злака, яровой пшеницы, установили ученые из Сибири, результаты их исследований могут быть использованы при создании препаратов, защищающих культурные растения и способствующих повышению урожайности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
По данным Росстата, урожаи яровой пшеницы составляют без малого треть от всей произрастающей в России пшеницы. Урожаи этого злака, как и других растений, зависят не только от температурных условий, режима увлажнения и вносимых удобрений, но и от влияния патогенных почвенных микроскопических грибов - микромицетов, борьба с которыми подразумевает использование химических средств - фунгицидов. Разные виды микромицетов могут обитать на одних и тех же растениях пшеницы, конкурируя друг с другом за пищевые ресурсы и разрушая ткани растений. Микромицеты - возбудители болезней более 200 видов культурных и диких растений во всем мире. Они также способствуют накоплению в урожае токсичных соединений, опасных для человека и животных.
Но данных о том, как микромицеты, обитающие совместно, изменяют развитие пшеницы, еще недостаточно. Изучение "отношений" между культурными растениями и микромицетами, как считают ученые, позволит уменьшить использование химических удобрений, выращивать безопасные и качественные продукты питания, а также достичь высоких урожаев.
Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного педагогического университета выяснили, как четыре вида микромицетов действуют друг на друга и на развитие яровой пшеницы.
Было установлено, что все исследованные микромицеты по одиночке негативно влияли на растения. Зато совместное выращивание не только снизило патогенность грибов, но и улучшило показатели растений. Так, попарное выращивание грибов разных видов увеличило длину корней на 16–37%, ростков — на 1–4%, а массу проростков — на 24–44% по сравнению с группой контроля, то есть растениями, которые не подвергались воздействию грибов. Кроме того, если грибы выращивали вместе, то на зародышевых органах растений появлялись только пятна и не было признаков гнили, при этом вредоносность болезни не увеличивалась. Такой эффект связан с тем, что, конкурируя, микромицеты подавляют рост друг друга, а следовательно, снижается их патогенное влияние на растение, отмечают авторы исследования.
"Наши результаты потенциально позволят снизить вредоносность патогенных микромицетов, например, путем создания принципиально новых биологических препаратов для защиты растений, основанных на жидкостях, которые образуются при выращивании конкурентных грибов. В будущем мы планируем исследовать биохимические механизмы конкуренции микромицетов и возможности ее использования в защите растений", — рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доцент кафедры защиты растений Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Новосибирского государственного аграрного университета Марина Селюк, слова которой приведены в сообщении.
