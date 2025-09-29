https://ria.ru/20250929/kondratev--2045204854.html
Власти продолжат создавать комфорт для жизни в Краснодарском крае
Власти продолжат создавать комфорт для жизни в Краснодарском крае - РИА Новости, 29.09.2025
Власти продолжат создавать комфорт для жизни в Краснодарском крае
Власти Краснодарского края продолжат создавать комфортные условия для жизни в муниципалитетах региона, сказал губернатор края Вениамин Кондратьев на церемонии... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:49:00+03:00
2025-09-29T17:49:00+03:00
2025-09-29T17:50:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801803324_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9edd76e30a230841d98859ee6f411c69.jpg
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края продолжат создавать комфортные условия для жизни в муниципалитетах региона, сказал губернатор края Вениамин Кондратьев на церемонии вступления в должность. "Губернатор отметил, что краевые власти продолжат создавать комфортные условия для жизни во всех муниципалитетах", - сообщила пресс-служба администрации региона. Кондратьев рассказал на церемонии вступления в должность 25 сентября, что было принято решение заменить точечную жилую застройку комплексной – вместе со школами, детскими садами и другими социальными объектами. Губернатор отметил, что в силу вступил запрет на строительство жилья в 500 метрах от береговой линии: теперь там можно возводить только отели, санатории и гостиницы. Это позволило сохранить важную для экономики региона санаторно-курортную отрасль, отметил Кондратьев. Губернатор добавил, что сейчас в стройке находятся одновременно более 70 отелей стоимостью около 850 миллиардов рублей. По словам главы региона, Краснодарский край остается и гарантом продовольственной безопасности. Как сообщил Кондратьев, принятый по краевой инициативе первый в истории РФ федеральный закон о виноградарстве и виноделии позволил вывести отрасль на качественно новый уровень и укрепить лидерство региона в производстве винограда, вина и шампанского.
https://ria.ru/20250925/belinskaya-2044382667.html
https://ria.ru/20250924/sochi-2044114249.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801803324_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_d46e1834dfe3624f62476ebc9a0cc365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Власти продолжат создавать комфорт для жизни в Краснодарском крае
Власти Краснодарского края продолжат создавать комфортные условия для жизни
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края продолжат создавать комфортные условия для жизни в муниципалитетах региона, сказал губернатор края Вениамин Кондратьев на церемонии вступления в должность.
"Губернатор отметил, что краевые власти продолжат создавать комфортные условия для жизни во всех муниципалитетах", - сообщила пресс-служба администрации региона.
Кондратьев рассказал на церемонии вступления в должность 25 сентября, что было принято решение заменить точечную жилую застройку комплексной – вместе со школами, детскими садами и другими социальными объектами.
Губернатор отметил, что в силу вступил запрет на строительство жилья в 500 метрах от береговой линии: теперь там можно возводить только отели, санатории и гостиницы. Это позволило сохранить важную для экономики региона санаторно-курортную отрасль, отметил Кондратьев. Губернатор добавил, что сейчас в стройке находятся одновременно более 70 отелей стоимостью около 850 миллиардов рублей.
По словам главы региона, Краснодарский край остается и гарантом продовольственной безопасности. Как сообщил Кондратьев, принятый по краевой инициативе первый в истории РФ федеральный закон о виноградарстве и виноделии позволил вывести отрасль на качественно новый уровень и укрепить лидерство региона в производстве винограда, вина и шампанского.