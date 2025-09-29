Власти продолжат создавать комфорт для жизни в Краснодарском крае

Рейтинг@Mail.ru
Краснодарский край
 
17:49 29.09.2025 (обновлено: 17:50 29.09.2025)
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края продолжат создавать комфортные условия для жизни в муниципалитетах региона, сказал губернатор края Вениамин Кондратьев на церемонии вступления в должность. "Губернатор отметил, что краевые власти продолжат создавать комфортные условия для жизни во всех муниципалитетах", - сообщила пресс-служба администрации региона. Кондратьев рассказал на церемонии вступления в должность 25 сентября, что было принято решение заменить точечную жилую застройку комплексной – вместе со школами, детскими садами и другими социальными объектами. Губернатор отметил, что в силу вступил запрет на строительство жилья в 500 метрах от береговой линии: теперь там можно возводить только отели, санатории и гостиницы. Это позволило сохранить важную для экономики региона санаторно-курортную отрасль, отметил Кондратьев. Губернатор добавил, что сейчас в стройке находятся одновременно более 70 отелей стоимостью около 850 миллиардов рублей. По словам главы региона, Краснодарский край остается и гарантом продовольственной безопасности. Как сообщил Кондратьев, принятый по краевой инициативе первый в истории РФ федеральный закон о виноградарстве и виноделии позволил вывести отрасль на качественно новый уровень и укрепить лидерство региона в производстве винограда, вина и шампанского.
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края продолжат создавать комфортные условия для жизни в муниципалитетах региона, сказал губернатор края Вениамин Кондратьев на церемонии вступления в должность.
"Губернатор отметил, что краевые власти продолжат создавать комфортные условия для жизни во всех муниципалитетах", - сообщила пресс-служба администрации региона.
Кондратьев рассказал на церемонии вступления в должность 25 сентября, что было принято решение заменить точечную жилую застройку комплексной – вместе со школами, детскими садами и другими социальными объектами.
Губернатор отметил, что в силу вступил запрет на строительство жилья в 500 метрах от береговой линии: теперь там можно возводить только отели, санатории и гостиницы. Это позволило сохранить важную для экономики региона санаторно-курортную отрасль, отметил Кондратьев. Губернатор добавил, что сейчас в стройке находятся одновременно более 70 отелей стоимостью около 850 миллиардов рублей.
По словам главы региона, Краснодарский край остается и гарантом продовольственной безопасности. Как сообщил Кондратьев, принятый по краевой инициативе первый в истории РФ федеральный закон о виноградарстве и виноделии позволил вывести отрасль на качественно новый уровень и укрепить лидерство региона в производстве винограда, вина и шампанского.
