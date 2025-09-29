https://ria.ru/20250929/koleni-2045239836.html
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными - РИА Новости, 29.09.2025
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными
Украинцев обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми ВСУшниками, нарушителей данного требования штрафуют и заставляют публично извиняться в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:37:00+03:00
2025-09-29T20:37:00+03:00
2025-09-29T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинцев обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми ВСУшниками, нарушителей данного требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский режим обязал украинцев регулярно становиться на колени перед кортежами убитых ВСУшников", - сказал собеседник агентства. По его словам, это требование оформлено законодательно. "Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции", - отметил представитель силовых структур.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными
Украинцев штрафуют за нежелание встать на колени перед убитыми боевиками ВСУ