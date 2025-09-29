https://ria.ru/20250929/koleni-2045239836.html

Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинцев обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми ВСУшниками, нарушителей данного требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский режим обязал украинцев регулярно становиться на колени перед кортежами убитых ВСУшников", - сказал собеседник агентства. По его словам, это требование оформлено законодательно. "Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции", - отметил представитель силовых структур.

