Рейтинг@Mail.ru
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 29.09.2025 (обновлено: 21:52 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/koleni-2045239836.html
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными - РИА Новости, 29.09.2025
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными
Украинцев обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми ВСУшниками, нарушителей данного требования штрафуют и заставляют публично извиняться в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:37:00+03:00
2025-09-29T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинцев обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми ВСУшниками, нарушителей данного требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский режим обязал украинцев регулярно становиться на колени перед кортежами убитых ВСУшников", - сказал собеседник агентства. По его словам, это требование оформлено законодательно. "Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции", - отметил представитель силовых структур.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинцев обязали вставать на колени перед убитыми военными

Украинцев штрафуют за нежелание встать на колени перед убитыми боевиками ВСУ

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинцев обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми ВСУшниками, нарушителей данного требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский режим обязал украинцев регулярно становиться на колени перед кортежами убитых ВСУшников", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это требование оформлено законодательно.
"Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции", - отметил представитель силовых структур.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала