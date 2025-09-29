https://ria.ru/20250929/knyazhevskaya-2044690261.html

Княжевская: в Солнцеве появится многофункциональный комплекс

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения в районе Солнцево на западе Москвы многофункционального комплекса, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."На территории в 0,8 гектара предусмотрено строительство комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров. В здании спроектируют офисные помещения, объекты общественного питания, культурно-досуговой деятельности и для занятий спортом", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.Как уточняется в сообщении, многофункциональный комплекс появится по адресу: Киевское шоссе, 22-й километр, земельный участок 4Б. На прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки и зоны для отдыха, высадят зеленые насаждения.

юлиана княжевская, москомархитектура, москва