Княжевская: в Солнцеве появится многофункциональный комплекс
Княжевская: в Солнцеве появится многофункциональный комплекс - РИА Новости, 29.09.2025
Княжевская: в Солнцеве появится многофункциональный комплекс
Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения в районе Солнцево на западе Москвы многофункционального комплекса,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:10:00+03:00
2025-09-29T09:10:00+03:00
2025-09-29T09:10:00+03:00
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения в районе Солнцево на западе Москвы многофункционального комплекса, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."На территории в 0,8 гектара предусмотрено строительство комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров. В здании спроектируют офисные помещения, объекты общественного питания, культурно-досуговой деятельности и для занятий спортом", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.Как уточняется в сообщении, многофункциональный комплекс появится по адресу: Киевское шоссе, 22-й километр, земельный участок 4Б. На прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки и зоны для отдыха, высадят зеленые насаждения.
Княжевская: в Солнцеве появится многофункциональный комплекс
Княжевская: в Солнцеве построят многофункциональный комплекс
