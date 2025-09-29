Рейтинг@Mail.ru
"Не думали, что такое было": раскрыт еще один секрет храма Гроба Господня
19:18 29.09.2025
"Не думали, что такое было": раскрыт еще один секрет храма Гроба Господня
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Кажется, споры вокруг места погребения Иисуса Христа уйдут в прошлое. Археологи нашли в Иерусалиме то, что может устроить настоящий переворот в представлениях о библейской истории.Множество ценных артефактовПо преданию, на месте погребения и воскресения Христа в IV веке возвели храм Гроба Господня. Сейчас это главная точка притяжения для верующих со всего мира.В 2019-м христианские церкви наконец-то договорились о совместной реставрации здания храма. И если для рабочих замена пола в столь древнем здании — сплошные проблемы, то для археологов — настоящий праздник.С 2019-го группе исследователей из Римского университета Ла Сапиенца удалось обнаружить множество ценных артефактов. Среди них, например, клад монет с изображением римского императора Валента.Их нашли в основании ротонды, построенной над гробницей Христа, в IV веке. С тех пор сооружение несколько раз реконструировалось.Археологи также обнаружили остатки балюстрады ограждения XVI века. Еще один любопытный артефакт — фрагмент настенной облицовки, которая, вероятно, была частью Эдикулы. Облицовка вся покрыта граффити, написанными паломниками на разных языках, включая греческий, латинский и армянский."На том месте был сад"И вот еще одно открытие: археологами найдены остатки растения, датируемые весной 33 года н. э. — периодом, который традиционно связывают с крестной смертью Христа.Ведущий археолог проекта Франческа Романа Стасолла объяснила, что команда обнаружила следы, которые соответствуют библейским описаниям."В Евангелии упоминается зеленая зона между Голгофой и гробницей, и мы нашли ее", — заявила Стасолла.Вот отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 19, стих 41: "На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен".Ученый также отметила, что нужно провести дальнейший геологический анализ для определения происхождения мрамора. Это может дать дополнительную информацию о контексте той эпохи."Нам осталось раскопать только часть северного нефа", — добавила Стасолла.Важность открытияНесмотря на то, что споры об историчности места погребения Христа продолжаются, Стасолла подчеркивает: неспроста многие поколения связывают его именно с храмом Гроба Господня."То есть их вера была подкреплена объективным фактом. История этого места была историей Иерусалима, и, по крайней мере, с определенного момента, это была история поклонения Иисусу Христу", — сказала она в интервью The New York Post.Новые находкиИсследователи также нашли на территории храма выдолбленные в мраморных скалах гробницы. Погребальные камеры, вероятно, связаны с Иосифом Аримафейским — иудейским старейшиной, который предоставил место для погребения Христа.Эти находки добавляют аргументов в давний спор о точном месте распятия и погребения Спасителя. И, как следствие, подтверждают большую историческую и религиозную значимость храма Гроба Господня в Иерусалиме.
2025
© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 года
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Кажется, споры вокруг места погребения Иисуса Христа уйдут в прошлое. Археологи нашли в Иерусалиме то, что может устроить настоящий переворот в представлениях о библейской истории.

Множество ценных артефактов

По преданию, на месте погребения и воскресения Христа в IV веке возвели храм Гроба Господня. Сейчас это главная точка притяжения для верующих со всего мира.
В 2019-м христианские церкви наконец-то договорились о совместной реставрации здания храма. И если для рабочих замена пола в столь древнем здании — сплошные проблемы, то для археологов — настоящий праздник.
© AP Photo / Mahmoud IlleanРеставрационные работы в храме Гроба Господня
Реставрационные работы в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Реставрационные работы в храме Гроба Господня
С 2019-го группе исследователей из Римского университета Ла Сапиенца удалось обнаружить множество ценных артефактов. Среди них, например, клад монет с изображением римского императора Валента.
Их нашли в основании ротонды, построенной над гробницей Христа, в IV веке. С тех пор сооружение несколько раз реконструировалось.
Археологи также обнаружили остатки балюстрады ограждения XVI века. Еще один любопытный артефакт — фрагмент настенной облицовки, которая, вероятно, была частью Эдикулы. Облицовка вся покрыта граффити, написанными паломниками на разных языках, включая греческий, латинский и армянский.
© AP Photo / Mahmoud IlleanРеставрационные работы в храме Гроба Господня
Реставрационные работы в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Реставрационные работы в храме Гроба Господня

"На том месте был сад"

И вот еще одно открытие: археологами найдены остатки растения, датируемые весной 33 года н. э. — периодом, который традиционно связывают с крестной смертью Христа.
Ведущий археолог проекта Франческа Романа Стасолла объяснила, что команда обнаружила следы, которые соответствуют библейским описаниям.
"В Евангелии упоминается зеленая зона между Голгофой и гробницей, и мы нашли ее", — заявила Стасолла.
© Public domainИкона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Икона Эммануила Лампардоса Распятие, XVII в. - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Public domain
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Вот отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 19, стих 41: "На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен".
Ученый также отметила, что нужно провести дальнейший геологический анализ для определения происхождения мрамора. Это может дать дополнительную информацию о контексте той эпохи.
"Нам осталось раскопать только часть северного нефа", — добавила Стасолла.
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКинематографическая Голгофа
Кинематографическая Голгофа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Кинематографическая Голгофа

Важность открытия

Несмотря на то, что споры об историчности места погребения Христа продолжаются, Стасолла подчеркивает: неспроста многие поколения связывают его именно с храмом Гроба Господня.
"То есть их вера была подкреплена объективным фактом. История этого места была историей Иерусалима, и, по крайней мере, с определенного момента, это была история поклонения Иисусу Христу", — сказала она в интервью The New York Post.
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Гроба Господня в Иерусалиме

Новые находки

Исследователи также нашли на территории храма выдолбленные в мраморных скалах гробницы. Погребальные камеры, вероятно, связаны с Иосифом Аримафейским — иудейским старейшиной, который предоставил место для погребения Христа.
Эти находки добавляют аргументов в давний спор о точном месте распятия и погребения Спасителя. И, как следствие, подтверждают большую историческую и религиозную значимость храма Гроба Господня в Иерусалиме.
 
 
 
