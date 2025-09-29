https://ria.ru/20250929/karpova-2045050166.html

Карпова: женщины чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сегодня женщины более активно вовлекаются в инвестиционную деятельность, но при этом они чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования, сообщила заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Новая волна — роль женщин в финансовой индустрии: влияние, карьера, инновации", организованном на площадке Международного банковского форума в Сочи. "Доля женщин среди клиентов нашего инвестиционного подразделения "ПСБ Благосостояние" составляет 28%. Но при этом распределение по стратегиям неравномерное: доля женщин, которые самостоятельно инвестируют в инструменты фондового рынка, составляет только 7%, тогда как 36% женщин предпочитают инвестировать через профессионального управляющего", – сказала Карпова, ее слова привели в пресс-службе ПСБ. По ее словам, женщины выбирают более консервативные инструменты, долгосрочную стратегию и чаще диверсифицируют вложения. Кроме того, женщины-инвесторы более устойчивы к стрессовым ситуациям на рынке, более вдумчиво подходят к формированию инвестиционной стратегии и гораздо реже мужчин ее меняют. По мере роста интереса к фондовому рынку у населения постепенно формируется и инвестиционная грамотность, а инвесторам, которые хотят постоянно развивать навыки торговли на фондовом рынке, имеет смысл активно участвовать в различных обучающих программах, сказала Карпова.

