https://ria.ru/20250929/karpova-2045050166.html
Карпова: женщины чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования
Карпова: женщины чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования - РИА Новости, 29.09.2025
Карпова: женщины чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования
Сегодня женщины более активно вовлекаются в инвестиционную деятельность, но при этом они чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования, сообщила... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:45:00+03:00
2025-09-29T10:45:00+03:00
2025-09-29T11:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045046786_202:0:1766:880_1920x0_80_0_0_ebdbbf9cb1df6e4dd4d4866deb97328c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сегодня женщины более активно вовлекаются в инвестиционную деятельность, но при этом они чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования, сообщила заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Новая волна — роль женщин в финансовой индустрии: влияние, карьера, инновации", организованном на площадке Международного банковского форума в Сочи. "Доля женщин среди клиентов нашего инвестиционного подразделения "ПСБ Благосостояние" составляет 28%. Но при этом распределение по стратегиям неравномерное: доля женщин, которые самостоятельно инвестируют в инструменты фондового рынка, составляет только 7%, тогда как 36% женщин предпочитают инвестировать через профессионального управляющего", – сказала Карпова, ее слова привели в пресс-службе ПСБ. По ее словам, женщины выбирают более консервативные инструменты, долгосрочную стратегию и чаще диверсифицируют вложения. Кроме того, женщины-инвесторы более устойчивы к стрессовым ситуациям на рынке, более вдумчиво подходят к формированию инвестиционной стратегии и гораздо реже мужчин ее меняют. По мере роста интереса к фондовому рынку у населения постепенно формируется и инвестиционная грамотность, а инвесторам, которые хотят постоянно развивать навыки торговли на фондовом рынке, имеет смысл активно участвовать в различных обучающих программах, сказала Карпова.
https://ria.ru/20250919/psb-2043054001.html
https://ria.ru/20250919/oplata-2042911402.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045046786_386:0:1559:880_1920x0_80_0_0_f4728415dfac595d76cb8f57f9b62bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Карпова: женщины чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования
Юлия Карпова: женщины чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сегодня женщины более активно вовлекаются в инвестиционную деятельность, но при этом они чаще выбирают консервативные инструменты инвестирования, сообщила заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова.
Заявление прозвучало на деловом завтраке "Новая волна — роль женщин в финансовой индустрии: влияние, карьера, инновации", организованном на площадке Международного банковского форума в Сочи.
"Доля женщин среди клиентов нашего инвестиционного подразделения "ПСБ Благосостояние" составляет 28%. Но при этом распределение по стратегиям неравномерное: доля женщин, которые самостоятельно инвестируют в инструменты фондового рынка, составляет только 7%, тогда как 36% женщин предпочитают инвестировать через профессионального управляющего", – сказала Карпова, ее слова привели в пресс-службе ПСБ.
По ее словам, женщины выбирают более консервативные инструменты, долгосрочную стратегию и чаще диверсифицируют вложения. Кроме того, женщины-инвесторы более устойчивы к стрессовым ситуациям на рынке, более вдумчиво подходят к формированию инвестиционной стратегии и гораздо реже мужчин ее меняют.
По мере роста интереса к фондовому рынку у населения постепенно формируется и инвестиционная грамотность, а инвесторам, которые хотят постоянно развивать навыки торговли на фондовом рынке, имеет смысл активно участвовать в различных обучающих программах, сказала Карпова.