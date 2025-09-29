Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд - РИА Новости, 29.09.2025
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:01 29.09.2025
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд - РИА Новости, 29.09.2025
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд
Белоруссия и Татарстан в долгосрочной перспективе могут выйти на уровень годового товарооборота в 2 миллиарда долларов, заявил белорусский вице-премьер Виктор... РИА Новости, 29.09.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
белоруссия
минск
белнефтехим
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан в долгосрочной перспективе могут выйти на уровень годового товарооборота в 2 миллиарда долларов, заявил белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич. "Несмотря на недавнее некоторое отставание в наращивании взаимного товарооборота, сегодня мы наблюдаем положительную динамику и вырабатываем новые направления сотрудничества. В наших силах выйти по товарообороту на уровень один миллиард долларов, а в долгосрочной перспективе - и на два", - приводит слова Каранкевича официальный Telegram-канал белорусского концерна "Белнефтехим". Поясняется, что данное заявление было сделано в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Татарстана, состоявшегося в Минске. На нем председательствовали Каранкевич и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. "Одними из основных вопросов 11-го заседания рабочей группы стали подведение итогов совместной работы в 2024 году и первом полугодии 2025 года, а также углубление промкооперации в сфере промышленности, в том числе в нефтехимии", - говорится в сообщении. Каранкевич назвал сотрудничество в области промышленной кооперации основой двусторонних торгово-экономических отношений и подчеркнул, что на очереди подписание соглашений о реализации новых совместных проектов. Коробченко высказал мнение, что потенциал сотрудничества у Белоруссии и Татарстана велик, поэтому с каждым годом их взаимодействие расширяется, а в "дорожной карте" взаимодействия появляются новые точки роста. "В ходе заседания были рассмотрены вопросы дальнейших взаимных поставок различных групп товаров и создания совместных предприятий. Отдельное внимание представители сторон уделили развитию сотрудничества учреждений науки и образования, направленного в том числе на технологическую модернизацию промышленности", - говорится в сообщении. В рамках встречи протокол совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству между предприятиями и организациями нефтехимических комплексов Белоруссии и Татарстана подписали председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан и Коробченко.
белоруссия
минск
экономика, белоруссия, минск, белнефтехим
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Минск, Белнефтехим
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд

Каранкевич: Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Панорамный вид на Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан в долгосрочной перспективе могут выйти на уровень годового товарооборота в 2 миллиарда долларов, заявил белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич.
"Несмотря на недавнее некоторое отставание в наращивании взаимного товарооборота, сегодня мы наблюдаем положительную динамику и вырабатываем новые направления сотрудничества. В наших силах выйти по товарообороту на уровень один миллиард долларов, а в долгосрочной перспективе - и на два", - приводит слова Каранкевича официальный Telegram-канал белорусского концерна "Белнефтехим".
Поясняется, что данное заявление было сделано в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Татарстана, состоявшегося в Минске. На нем председательствовали Каранкевич и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. "Одними из основных вопросов 11-го заседания рабочей группы стали подведение итогов совместной работы в 2024 году и первом полугодии 2025 года, а также углубление промкооперации в сфере промышленности, в том числе в нефтехимии", - говорится в сообщении.
Каранкевич назвал сотрудничество в области промышленной кооперации основой двусторонних торгово-экономических отношений и подчеркнул, что на очереди подписание соглашений о реализации новых совместных проектов. Коробченко высказал мнение, что потенциал сотрудничества у Белоруссии и Татарстана велик, поэтому с каждым годом их взаимодействие расширяется, а в "дорожной карте" взаимодействия появляются новые точки роста.
"В ходе заседания были рассмотрены вопросы дальнейших взаимных поставок различных групп товаров и создания совместных предприятий. Отдельное внимание представители сторон уделили развитию сотрудничества учреждений науки и образования, направленного в том числе на технологическую модернизацию промышленности", - говорится в сообщении. В рамках встречи протокол совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству между предприятиями и организациями нефтехимических комплексов Белоруссии и Татарстана подписали председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан и Коробченко.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаБелоруссияМинскБелнефтехим
 
 
