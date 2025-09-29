https://ria.ru/20250929/karankevich-2045075742.html
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан в долгосрочной перспективе могут выйти на уровень годового товарооборота в 2 миллиарда долларов, заявил белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич. "Несмотря на недавнее некоторое отставание в наращивании взаимного товарооборота, сегодня мы наблюдаем положительную динамику и вырабатываем новые направления сотрудничества. В наших силах выйти по товарообороту на уровень один миллиард долларов, а в долгосрочной перспективе - и на два", - приводит слова Каранкевича официальный Telegram-канал белорусского концерна "Белнефтехим". Поясняется, что данное заявление было сделано в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Татарстана, состоявшегося в Минске. На нем председательствовали Каранкевич и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. "Одними из основных вопросов 11-го заседания рабочей группы стали подведение итогов совместной работы в 2024 году и первом полугодии 2025 года, а также углубление промкооперации в сфере промышленности, в том числе в нефтехимии", - говорится в сообщении. Каранкевич назвал сотрудничество в области промышленной кооперации основой двусторонних торгово-экономических отношений и подчеркнул, что на очереди подписание соглашений о реализации новых совместных проектов. Коробченко высказал мнение, что потенциал сотрудничества у Белоруссии и Татарстана велик, поэтому с каждым годом их взаимодействие расширяется, а в "дорожной карте" взаимодействия появляются новые точки роста. "В ходе заседания были рассмотрены вопросы дальнейших взаимных поставок различных групп товаров и создания совместных предприятий. Отдельное внимание представители сторон уделили развитию сотрудничества учреждений науки и образования, направленного в том числе на технологическую модернизацию промышленности", - говорится в сообщении. В рамках встречи протокол совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству между предприятиями и организациями нефтехимических комплексов Белоруссии и Татарстана подписали председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан и Коробченко.
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан в долгосрочной перспективе могут выйти на уровень годового товарооборота в 2 миллиарда долларов, заявил белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич.
"Несмотря на недавнее некоторое отставание в наращивании взаимного товарооборота, сегодня мы наблюдаем положительную динамику и вырабатываем новые направления сотрудничества. В наших силах выйти по товарообороту на уровень один миллиард долларов, а в долгосрочной перспективе - и на два", - приводит слова Каранкевича официальный Telegram-канал белорусского концерна "Белнефтехим".
Поясняется, что данное заявление было сделано в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Татарстана, состоявшегося в Минске. На нем председательствовали Каранкевич и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. "Одними из основных вопросов 11-го заседания рабочей группы стали подведение итогов совместной работы в 2024 году и первом полугодии 2025 года, а также углубление промкооперации в сфере промышленности, в том числе в нефтехимии", - говорится в сообщении.
Каранкевич назвал сотрудничество в области промышленной кооперации основой двусторонних торгово-экономических отношений и подчеркнул, что на очереди подписание соглашений о реализации новых совместных проектов. Коробченко высказал мнение, что потенциал сотрудничества у Белоруссии и Татарстана велик, поэтому с каждым годом их взаимодействие расширяется, а в "дорожной карте" взаимодействия появляются новые точки роста.
"В ходе заседания были рассмотрены вопросы дальнейших взаимных поставок различных групп товаров и создания совместных предприятий. Отдельное внимание представители сторон уделили развитию сотрудничества учреждений науки и образования, направленного в том числе на технологическую модернизацию промышленности", - говорится в сообщении. В рамках встречи протокол совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству между предприятиями и организациями нефтехимических комплексов Белоруссии и Татарстана подписали председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан и Коробченко.