https://ria.ru/20250929/kantselyariy-2045071109.html
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.09.2025
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей
Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:00:00+03:00
2025-09-29T12:00:00+03:00
2025-09-29T12:00:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045070544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75c79ff24346f9758e3fdd972c12784a.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62% превышает показатели прошлого года, указал мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса."Компании ОЭЗ "Технополис Москва" разрабатывают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели", — написал мэр в своем официальном телеграм-канале.Московские фабрики шьют школьную форму. Также производят ручки из вторсырья. Завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт "Москвенок" — пропусков для школьников и родителей дошкольников.Заводы отвечают и за комфорт в школах. "Спецкабель" поставляет более безопасные кабели, "ГалВент" — вентиляцию, а фабрика "Феликс" изготовила порядка 10 тысяч единиц мебели для оснащения зданий по программе "Моя школа"."Для ISBC поддержка образования — это стратегический приоритет. Мы не только обеспечиваем технологическую инфраструктуру для безопасного и комфортного пребывания детей в школах, ежегодно производим более полумиллиона карточек для учеников Москвы и регионов, но и напрямую работаем со школьниками", — отметила директор по корпоративным коммуникациям ГК ISBC Анастасия Левченко.Она уточнила, что цель компании через проекты вроде "Инженерных классов" и различные мастер-классы по RFID от экспертов доказать, что технологии — это увлекательно и перспективно. Левченко убеждена, что раннее знакомство с данной отраслью поможет ученикам стать инноваторами, которые будут создавать технологии завтрашнего дня.Ранее министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".
https://ria.ru/20250928/liksutov-2044806446.html
https://ria.ru/20250924/mpt-2044105795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045070544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9733cf430a870466d1bc4c143fe7489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей
Москва произвела канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей за семь месяцев
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62% превышает показатели прошлого года, указал
мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса.
"Компании ОЭЗ "Технополис Москва" разрабатывают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели", — написал мэр в своем официальном телеграм-канале.
Московские фабрики шьют школьную форму. Также производят ручки из вторсырья. Завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт "Москвенок" — пропусков для школьников и родителей дошкольников.
Заводы отвечают и за комфорт в школах. "Спецкабель" поставляет более безопасные кабели, "ГалВент" — вентиляцию, а фабрика "Феликс" изготовила порядка 10 тысяч единиц мебели для оснащения зданий по программе "Моя школа".
"Для ISBC поддержка образования — это стратегический приоритет. Мы не только обеспечиваем технологическую инфраструктуру для безопасного и комфортного пребывания детей в школах, ежегодно производим более полумиллиона карточек для учеников Москвы и регионов, но и напрямую работаем со школьниками", — отметила директор по корпоративным коммуникациям ГК ISBC Анастасия Левченко.
Она уточнила, что цель компании через проекты вроде "Инженерных классов" и различные мастер-классы по RFID от экспертов доказать, что технологии — это увлекательно и перспективно. Левченко убеждена, что раннее знакомство с данной отраслью поможет ученикам стать инноваторами, которые будут создавать технологии завтрашнего дня.
Ранее министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".