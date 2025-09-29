Рейтинг@Mail.ru
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/kantselyariy-2045071109.html
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.09.2025
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей
Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:00:00+03:00
2025-09-29T12:00:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045070544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75c79ff24346f9758e3fdd972c12784a.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62% превышает показатели прошлого года, указал мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса."Компании ОЭЗ "Технополис Москва" разрабатывают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели", — написал мэр в своем официальном телеграм-канале.Московские фабрики шьют школьную форму. Также производят ручки из вторсырья. Завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт "Москвенок" — пропусков для школьников и родителей дошкольников.Заводы отвечают и за комфорт в школах. "Спецкабель" поставляет более безопасные кабели, "ГалВент" — вентиляцию, а фабрика "Феликс" изготовила порядка 10 тысяч единиц мебели для оснащения зданий по программе "Моя школа"."Для ISBC поддержка образования — это стратегический приоритет. Мы не только обеспечиваем технологическую инфраструктуру для безопасного и комфортного пребывания детей в школах, ежегодно производим более полумиллиона карточек для учеников Москвы и регионов, но и напрямую работаем со школьниками", — отметила директор по корпоративным коммуникациям ГК ISBC Анастасия Левченко.Она уточнила, что цель компании через проекты вроде "Инженерных классов" и различные мастер-классы по RFID от экспертов доказать, что технологии — это увлекательно и перспективно. Левченко убеждена, что раннее знакомство с данной отраслью поможет ученикам стать инноваторами, которые будут создавать технологии завтрашнего дня.Ранее министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".
https://ria.ru/20250928/liksutov-2044806446.html
https://ria.ru/20250924/mpt-2044105795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045070544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9733cf430a870466d1bc4c143fe7489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей

Москва произвела канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей за семь месяцев

© Фото : Пресс-служба ДИППISBC (Смарт Системз)
ISBC (Смарт Системз) - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ISBC (Смарт Системз)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62% превышает показатели прошлого года, указал мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса.
Производственный комплекс ПК-137 московского предприятия BIOCAD - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Ликсутов: компания-резидент ОЭЗ Москвы выпустила 5 млн упаковок лекарств
28 сентября, 10:13
"Компании ОЭЗ "Технополис Москва" разрабатывают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели", — написал мэр в своем официальном телеграм-канале.
Московские фабрики шьют школьную форму. Также производят ручки из вторсырья. Завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт "Москвенок" — пропусков для школьников и родителей дошкольников.
Заводы отвечают и за комфорт в школах. "Спецкабель" поставляет более безопасные кабели, "ГалВент" — вентиляцию, а фабрика "Феликс" изготовила порядка 10 тысяч единиц мебели для оснащения зданий по программе "Моя школа".
"Для ISBC поддержка образования — это стратегический приоритет. Мы не только обеспечиваем технологическую инфраструктуру для безопасного и комфортного пребывания детей в школах, ежегодно производим более полумиллиона карточек для учеников Москвы и регионов, но и напрямую работаем со школьниками", — отметила директор по корпоративным коммуникациям ГК ISBC Анастасия Левченко.
Она уточнила, что цель компании через проекты вроде "Инженерных классов" и различные мастер-классы по RFID от экспертов доказать, что технологии — это увлекательно и перспективно. Левченко убеждена, что раннее знакомство с данной отраслью поможет ученикам стать инноваторами, которые будут создавать технологии завтрашнего дня.
Ранее министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".
Проект коммерческой недвижимости - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади
24 сентября, 18:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала