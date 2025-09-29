Москва выпустила канцелярии почти на 1,9 миллиарда рублей

https://ria.ru/20250929/kantselyariy-2045071109.html

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московские заводы за первые семь месяцев текущего года выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62% превышает показатели прошлого года, указал мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса."Компании ОЭЗ "Технополис Москва" разрабатывают инновационные комплексы для уроков: лабораторные наборы по физике, химии и биологии, учебных роботов, цифровые парты и панели", — написал мэр в своем официальном телеграм-канале.Московские фабрики шьют школьную форму. Также производят ручки из вторсырья. Завод ISBC ежегодно выпускает более полумиллиона карт "Москвенок" — пропусков для школьников и родителей дошкольников.Заводы отвечают и за комфорт в школах. "Спецкабель" поставляет более безопасные кабели, "ГалВент" — вентиляцию, а фабрика "Феликс" изготовила порядка 10 тысяч единиц мебели для оснащения зданий по программе "Моя школа"."Для ISBC поддержка образования — это стратегический приоритет. Мы не только обеспечиваем технологическую инфраструктуру для безопасного и комфортного пребывания детей в школах, ежегодно производим более полумиллиона карточек для учеников Москвы и регионов, но и напрямую работаем со школьниками", — отметила директор по корпоративным коммуникациям ГК ISBC Анастасия Левченко.Она уточнила, что цель компании через проекты вроде "Инженерных классов" и различные мастер-классы по RFID от экспертов доказать, что технологии — это увлекательно и перспективно. Левченко убеждена, что раннее знакомство с данной отраслью поможет ученикам стать инноваторами, которые будут создавать технологии завтрашнего дня.Ранее министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".

