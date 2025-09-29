https://ria.ru/20250929/kanada-2045007887.html
СМИ: в Канаде из-за сбоя в работе терминалов остановили работу аэропортов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV. "Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA", - говорится в материале канала. В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
