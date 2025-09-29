СМИ: в Канаде из-за сбоя в работе терминалов остановили работу аэропортов

Рейтинг@Mail.ru
03:41 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/kanada-2045007887.html
2025-09-29T03:41:00+03:00
2025-09-29T03:41:00+03:00
в мире
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147245/25/1472452519_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_60c6c892ec14ff55bed1d78ba72e9751.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV. "Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA", - говорится в материале канала. В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
https://ria.ru/20250817/kanada-2035845438.html
канада
в мире, канада
В мире, Канада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОжидание в аэропорту
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV.
"Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA", - говорится в материале канала.
В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Канаде призвали бастующих сотрудников вернуться к работе
17 августа, 01:30
 
В миреКанада
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
