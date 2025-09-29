https://ria.ru/20250929/jakutija-2045153632.html

В Якутии откроют фотовыставку о жертвах украинского неонацизма

В Якутии откроют фотовыставку о жертвах украинского неонацизма - РИА Новости, 29.09.2025

В Якутии откроют фотовыставку о жертвах украинского неонацизма

Фотовыставку по проекту Госдумы и РИА Новости "Хроники террора украинского неонацистского режима" откроют во вторник в парламенте Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:25:00+03:00

2025-09-29T15:25:00+03:00

2025-09-29T15:25:00+03:00

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

ирина яровая

алексей еремеев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043449211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_070a63d9594ad892d52ffe07b61c66be.jpg

ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Фотовыставку по проекту Госдумы и РИА Новости "Хроники террора украинского неонацистского режима" откроют во вторник в парламенте Якутии, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) республики. "В День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, 30 сентября 2025 года, в холле малого зала здания Ил Тумэн состоится открытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". Проект создан Государственной Думой совместно с информационным агентством "РИА Новости", - информирует пресс-служба. Отмечается, что в основе экспозиции – снимки, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. На работах военкоров – разрушенные дома и храмы, больницы и школы. Фотографии сопровождаются описанием событий и мест, по которым были нанесены удары. "Выставка организована Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по поручению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой. Впервые она прошла в Госдуме, а затем материалы были переданы в регионы страны", - анонсирует пресс-служба. Фотовыставка будет работать в здании парламента до конца года. В церемонии открытия примут участие спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев, члены правительства республики, участники специальной военной операции, представители учебного центра "Боотур", военкоры и другие приглашенные.

https://ria.ru/20250929/vsu-2045015453.html

https://ria.ru/20250923/protivostoyanie-2043656979.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, ирина яровая, алексей еремеев, госдума рф