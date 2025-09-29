В Якутии откроют фотовыставку о жертвах украинского неонацизма

Рейтинг@Mail.ru
15:25 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/jakutija-2045153632.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
ирина яровая
алексей еремеев
госдума рф
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Фотовыставку по проекту Госдумы и РИА Новости "Хроники террора украинского неонацистского режима" откроют во вторник в парламенте Якутии, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) республики. "В День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, 30 сентября 2025 года, в холле малого зала здания Ил Тумэн состоится открытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". Проект создан Государственной Думой совместно с информационным агентством "РИА Новости", - информирует пресс-служба. Отмечается, что в основе экспозиции – снимки, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. На работах военкоров – разрушенные дома и храмы, больницы и школы. Фотографии сопровождаются описанием событий и мест, по которым были нанесены удары. "Выставка организована Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по поручению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой. Впервые она прошла в Госдуме, а затем материалы были переданы в регионы страны", - анонсирует пресс-служба. Фотовыставка будет работать в здании парламента до конца года. В церемонии открытия примут участие спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев, члены правительства республики, участники специальной военной операции, представители учебного центра "Боотур", военкоры и другие приглашенные.
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, ирина яровая, алексей еремеев, госдума рф
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Ирина Яровая, Алексей Еремеев, Госдума РФ
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Фотовыставку по проекту Госдумы и РИА Новости "Хроники террора украинского неонацистского режима" откроют во вторник в парламенте Якутии, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) республики.
"В День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, 30 сентября 2025 года, в холле малого зала здания Ил Тумэн состоится открытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". Проект создан Государственной Думой совместно с информационным агентством "РИА Новости", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что в основе экспозиции – снимки, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. На работах военкоров – разрушенные дома и храмы, больницы и школы. Фотографии сопровождаются описанием событий и мест, по которым были нанесены удары.
"Выставка организована Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по поручению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой. Впервые она прошла в Госдуме, а затем материалы были переданы в регионы страны", - анонсирует пресс-служба.
Фотовыставка будет работать в здании парламента до конца года.
В церемонии открытия примут участие спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев, члены правительства республики, участники специальной военной операции, представители учебного центра "Боотур", военкоры и другие приглашенные.
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьИрина ЯроваяАлексей ЕремеевГосдума РФ
 
 
