В Якутии откроют фотовыставку о жертвах украинского неонацизма
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Фотовыставку по проекту Госдумы и РИА Новости "Хроники террора украинского неонацистского режима" откроют во вторник в парламенте Якутии, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) республики.
"В День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, 30 сентября 2025 года, в холле малого зала здания Ил Тумэн состоится открытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима". Проект создан Государственной Думой совместно с информационным агентством "РИА Новости", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что в основе экспозиции – снимки, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. На работах военкоров – разрушенные дома и храмы, больницы и школы. Фотографии сопровождаются описанием событий и мест, по которым были нанесены удары.
"Выставка организована Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по поручению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой. Впервые она прошла в Госдуме, а затем материалы были переданы в регионы страны", - анонсирует пресс-служба.
Фотовыставка будет работать в здании парламента до конца года.
В церемонии открытия примут участие спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев, члены правительства республики, участники специальной военной операции, представители учебного центра "Боотур", военкоры и другие приглашенные.