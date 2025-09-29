Израильские политики раскритиковали Нетаньяху за извинения за удар по Дохе
Израильские политики критикуют Нетаньяху за извинения перед Катаром за авиаудар
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Израильские политики с разных концов политического спектра раскритиковали премьера Биньямина Нетаньяху за извинения, которые он принес руководству Катара за недавний удар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС.
Ранее 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС. В канцелярии израильского премьера предпочли не комментировать эту информацию в ответ на запрос РИА Новости.
"Атака на лидеров ХАМАС, организаторов резни 7 октября, в государстве-враге Катаре была важной, справедливой и беспрецедентно моральной. Очень хорошо, что она произошла. Тот, кто посылает чудовищ жечь младенцев, насиловать женщин и похищать пожилых, должен знать, что в мире нет места, где он был бы в безопасности. Пора сказать миру правду: Катар - государство, поддерживающее террор, финансирующее террор и подстрекающее к террору", - заявил крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар бен-Гвир.
Министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк также выступила с критикой этого шага Нетаньяху, о котором сообщили СМИ.
"Извинился ли эмир Катара перед премьер-министром Израиля за 7 октября?" - написала Струк в социальной сети X, подразумевая террористическое нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Министр финансов в правительстве Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что премьер предоставил "ложные извинения перед страной, которая поддерживает и финансирует терроризм", и назвал подобное положение дел "позором".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.
