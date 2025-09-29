https://ria.ru/20250929/italiya-2045008372.html

Глава МИД Италии резко осадил Зеленского после слов о России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских БПЛА в Италии неверно и лишь излишне драматизирует ситуацию, заявил глава МИД республики Антонио Таяни."Подчеркну, что я не думаю, что <…> (Россия. — Прим. ред.) хочет третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев", — заявил он.По словам дипломата, после ничем не подкрепленных заявлений Зеленского ему пришлось проконсультировался с министром обороны Гвидо Кросетто, чтобы успокоить граждан."Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить", — подчеркнул Таяни.Глава МИД призвал Киев воздержаться от бездоказательных заявлений, если там и дальше хотят рассчитывать на помощь от Рима.В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, при этом не представив никаких подробностей, а правоохранительные органы Амстердама и вовсе впоследствии допустили, что это мог быть воздушный шар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.

