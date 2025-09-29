https://ria.ru/20250929/issledovaniya-2045234591.html

Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям

Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям - РИА Новости, 29.09.2025

Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям

Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных... РИА Новости, 29.09.2025

ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по науке и технологиям республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований. В рамках рабочего совещания стороны… договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект)", - говорится в сообщении. Стороны на встрече обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества и обсудили форматы взаимодействия в области финансирования исследований. Делегация Тюменской области находится в Белоруссии с рабочим визитом. В программе серия деловых переговоров и встреч, в том числе на выставке "Иннопром. Беларусь".

