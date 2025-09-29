https://ria.ru/20250929/issledovaniya-2045234591.html
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям - РИА Новости, 29.09.2025
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:49:00+03:00
2025-09-29T19:49:00+03:00
2025-09-29T19:49:00+03:00
тюменская область
белоруссия
тюменская область
исследования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по науке и технологиям республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований. В рамках рабочего совещания стороны… договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект)", - говорится в сообщении. Стороны на встрече обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества и обсудили форматы взаимодействия в области финансирования исследований. Делегация Тюменской области находится в Белоруссии с рабочим визитом. В программе серия деловых переговоров и встреч, в том числе на выставке "Иннопром. Беларусь".
https://ria.ru/20250929/tyumen-2045231672.html
белоруссия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, тюменская область, исследования
Тюменская область, Белоруссия, Тюменская область, Исследования
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
Тюменская область и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по науке и технологиям республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований. В рамках рабочего совещания стороны… договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект)", - говорится в сообщении.
Стороны на встрече обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества и обсудили форматы взаимодействия в области финансирования исследований.
Делегация Тюменской области находится в Белоруссии с рабочим визитом. В программе серия деловых переговоров и встреч, в том числе на выставке "Иннопром. Беларусь".