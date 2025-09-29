Рейтинг@Mail.ru
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:49 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/issledovaniya-2045234591.html
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям - РИА Новости, 29.09.2025
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:49:00+03:00
2025-09-29T19:49:00+03:00
тюменская область
белоруссия
тюменская область
исследования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по науке и технологиям республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований. В рамках рабочего совещания стороны… договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект)", - говорится в сообщении. Стороны на встрече обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества и обсудили форматы взаимодействия в области финансирования исследований. Делегация Тюменской области находится в Белоруссии с рабочим визитом. В программе серия деловых переговоров и встреч, в том числе на выставке "Иннопром. Беларусь".
https://ria.ru/20250929/tyumen-2045231672.html
белоруссия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, тюменская область, исследования
Тюменская область, Белоруссия, Тюменская область, Исследования
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям

Тюменская область и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Делегация Тюменской области в Госкомитете по науке и технологиям Белоруссии обсудила перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по науке и технологиям республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований. В рамках рабочего совещания стороны… договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект)", - говорится в сообщении.
Стороны на встрече обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества и обсудили форматы взаимодействия в области финансирования исследований.
Делегация Тюменской области находится в Белоруссии с рабочим визитом. В программе серия деловых переговоров и встреч, в том числе на выставке "Иннопром. Беларусь".
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Развитие инклюзивного искусства обсудили в Тюмени
Вчера, 19:24
 
Тюменская областьБелоруссияТюменская областьИсследования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала