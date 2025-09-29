Рейтинг@Mail.ru
Индийский эксперт оценил перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/indiya-2045228077.html
Индийский эксперт оценил перспективы развития отношений с Россией
Индийский эксперт оценил перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.09.2025
Индийский эксперт оценил перспективы развития отношений с Россией
Отношения России и Индии развиваются успешно, в будущем стоит ожидать крупных инициатив с обеих сторон, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:04:00+03:00
2025-09-29T19:04:00+03:00
в мире
индия
россия
москва
нарендра моди
сергей лавров
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии развиваются успешно, в будущем стоит ожидать крупных инициатив с обеих сторон, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор Объединенного института оборонных исследований Индии Бал Кришан Шарма. "Я считаю, что отношения (Москвы и Нью-Дели - ред.) выглядят очень яркими. С учетом встречи господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина и нашего премьер-министра (Нарендры Моди на полях ШОС - ред.)... и предстоящего визита Путина в Индию в декабре мы можем ожидать крупных инициатив с обеих сторон", - сказал он на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Как отметил собеседник агентства, отношения России и Индии носят глубокий и комплексный характер, охватывающий многие сферы. Так, эксперт напомнил о развитии международного транспортного коридора "Север - Юг" от Санкт-Петербурга до Мумбаи, обратил внимание на общие усилия государств в построении многополярного мира. При этом Шарма отметил, что в Индии особенно заинтересованы в техническом сотрудничестве с российскими специалистами. Как подчеркивал ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, торговое партнерство РФ и Индии не находятся под угрозой из-за санкций. Индия сама выбирает себе партнеров.
https://ria.ru/20250929/indiya-2045224140.html
индия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2979_1920x0_80_0_0_59a3c3c5b4f398ab441ad096f8ea665e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, сергей лавров, шос
В мире, Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, Сергей Лавров, ШОС
Индийский эксперт оценил перспективы развития отношений с Россией

Аналитик Шарма: в отношениях России и Индии следует ожидать крупных инициатив

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский и индийский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии развиваются успешно, в будущем стоит ожидать крупных инициатив с обеих сторон, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор Объединенного института оборонных исследований Индии Бал Кришан Шарма.
«
"Я считаю, что отношения (Москвы и Нью-Дели - ред.) выглядят очень яркими. С учетом встречи господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина и нашего премьер-министра (Нарендры Моди на полях ШОС - ред.)... и предстоящего визита Путина в Индию в декабре мы можем ожидать крупных инициатив с обеих сторон", - сказал он на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметил собеседник агентства, отношения России и Индии носят глубокий и комплексный характер, охватывающий многие сферы. Так, эксперт напомнил о развитии международного транспортного коридора "Север - Юг" от Санкт-Петербурга до Мумбаи, обратил внимание на общие усилия государств в построении многополярного мира.
При этом Шарма отметил, что в Индии особенно заинтересованы в техническом сотрудничестве с российскими специалистами.
Как подчеркивал ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, торговое партнерство РФ и Индии не находятся под угрозой из-за санкций. Индия сама выбирает себе партнеров.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Россия может предложить Индии сотрудничество в обороне, заявил дипломат
Вчера, 18:50
 
В миреИндияРоссияМоскваНарендра МодиСергей ЛавровШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала