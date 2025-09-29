Индийский эксперт оценил перспективы развития отношений с Россией
Аналитик Шарма: в отношениях России и Индии следует ожидать крупных инициатив
Российский и индийский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения России и Индии развиваются успешно, в будущем стоит ожидать крупных инициатив с обеих сторон, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор Объединенного института оборонных исследований Индии Бал Кришан Шарма.
«
"Я считаю, что отношения (Москвы и Нью-Дели - ред.) выглядят очень яркими. С учетом встречи господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина и нашего премьер-министра (Нарендры Моди на полях ШОС - ред.)... и предстоящего визита Путина в Индию в декабре мы можем ожидать крупных инициатив с обеих сторон", - сказал он на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметил собеседник агентства, отношения России и Индии носят глубокий и комплексный характер, охватывающий многие сферы. Так, эксперт напомнил о развитии международного транспортного коридора "Север - Юг" от Санкт-Петербурга до Мумбаи, обратил внимание на общие усилия государств в построении многополярного мира.
При этом Шарма отметил, что в Индии особенно заинтересованы в техническом сотрудничестве с российскими специалистами.
Как подчеркивал ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, торговое партнерство РФ и Индии не находятся под угрозой из-за санкций. Индия сама выбирает себе партнеров.