Индексация пенсий в 2026 году может пройти разово с 1 января

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Индексация пенсий в следующем году может пройти разово с 1 января на уровень выше инфляции, сообщил Минтруд России. "Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции, - отметили в ведомстве.
