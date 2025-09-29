https://ria.ru/20250929/grazhdanstvo-2045153060.html
Подтверждение гражданства детей до 14 лет стало доступно в МФЦ Подмосковья
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. У жителей Подмосковья появилась возможность подтвердить гражданство ребенка, полученное по рождению, через офисы многофункциональных центров. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство госуправления региона."Раньше, чтобы поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, необходимо было лично посещать отдел МВД. Теперь жители Подмосковья могут получить эту услугу в ближайшем офисе МФЦ по месту жительства или, в случае отсутствия постоянной прописки, по месту пребывания", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Для оформления необходимы паспорт гражданина России обоих родителей либо усыновителей, заявление и свидетельство о рождении несовершеннолетнего. В случае воспитания ребенка одним родителем дополнительно предоставляется справка об отсутствии другого.Проверенные документы фиксируются штампом в свидетельстве о рождении или отдельным документом, удостоверяющим наличие гражданства.
