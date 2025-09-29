Рейтинг@Mail.ru
На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО
14:30 29.09.2025
На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО
На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 29.09.2025
На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО
Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:30:00+03:00
2025-09-29T14:31:00+03:00
общество
россия
астраханская область
игорь бабушкин
владимир путин
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного совета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В понедельник состоялось заседание комиссии Госсовета России по вопросу улучшению мер поддержки участников специальной военной операции. "Мы сегодня отработали более 40 предложений, которые должны лечь в основу поручений президента для совершенствования этих мер поддержки (ветеранов СВО и их семей - ред.), которые оказываются на разных уровнях", - сказал Бабушкин журналистам. Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Бабушкин.
россия
астраханская область
общество, россия, астраханская область, игорь бабушкин, владимир путин
Общество, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО

На заседании Госсовета рассмотрели более 40 предложений по поддержке бойцов СВО

Ветераны СВО
Ветераны СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного совета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В понедельник состоялось заседание комиссии Госсовета России по вопросу улучшению мер поддержки участников специальной военной операции.
«
"Мы сегодня отработали более 40 предложений, которые должны лечь в основу поручений президента для совершенствования этих мер поддержки (ветеранов СВО и их семей - ред.), которые оказываются на разных уровнях", - сказал Бабушкин журналистам.
Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Бабушкин.
