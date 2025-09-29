https://ria.ru/20250929/gossovet-2045130739.html

На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО

На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 29.09.2025

На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО

Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:30:00+03:00

2025-09-29T14:30:00+03:00

2025-09-29T14:31:00+03:00

общество

россия

астраханская область

игорь бабушкин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного совета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В понедельник состоялось заседание комиссии Госсовета России по вопросу улучшению мер поддержки участников специальной военной операции. "Мы сегодня отработали более 40 предложений, которые должны лечь в основу поручений президента для совершенствования этих мер поддержки (ветеранов СВО и их семей - ред.), которые оказываются на разных уровнях", - сказал Бабушкин журналистам. Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Бабушкин.

https://ria.ru/20250929/dyumin-2045058455.html

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, астраханская область, игорь бабушкин, владимир путин