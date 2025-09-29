https://ria.ru/20250929/golikova-2045173818.html

Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет

Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет - РИА Новости, 29.09.2025

Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет

В зависимости от индивидуальных показателей люди могут обладать потенциалом жить до 120 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:44:00+03:00

2025-09-29T16:44:00+03:00

2025-09-29T20:10:00+03:00

россия

татьяна голикова

ммпц

общество

миа "россия сегодня"

здоровье

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_7c3125ebe9afc76bacdbd4668aed9966.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В зависимости от индивидуальных показателей люди могут обладать потенциалом жить до 120 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет", — сказала она.По убеждению вице-премьера, в некоторых регионах России и мира такие прогнозы реальны. Задачей в области социальной политики она назвала увеличение как здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.Сегодня Голикова выступила на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной старту регионального движения "За медицину здорового долголетия".

https://ria.ru/20250920/knyaz-2042977021.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, татьяна голикова, ммпц, общество, миа "россия сегодня", здоровье, здоровье - общество