Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет

Голикова заявила, что у медленно стареющих есть потенциал жить до 120 лет
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В зависимости от индивидуальных показателей люди могут обладать потенциалом жить до 120 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет", — сказала она.
Старейшей из ныне живущих россиян является Клавдия Гадючкина из Ярославля. 24 ноября 2024 года ей исполнилось 115 лет, однако в документах была путаница в дате рождения: по церковным книгам ей 114 лет, а по паспорту — 115. Она входит в список старейших людей мира.
По убеждению вице-премьера, в некоторых регионах России и мира такие прогнозы реальны. Задачей в области социальной политики она назвала увеличение как здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.
Сегодня Голикова выступила на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной старту регионального движения "За медицину здорового долголетия".
