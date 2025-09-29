Страны СНГ утвердили комплекс мер по борьбе с бешенством и ящуром

https://ria.ru/20250929/glavy-2045176335.html
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Главы правительств СНГ утвердили совместные комплексы мер по борьбе с бешенством, ящуром и птичьим гриппом, сообщила пресс-служба исполкома СНГ. В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ, по итогам которого был подписан перечень документов. "Решение Совета глав правительств СНГ о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2030 года", - говорится в перечне подписанных документов. Кроме того, принято решение о комплексе совместных мер государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2030 года, а также о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2030 года.
