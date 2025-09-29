Рейтинг@Mail.ru
Катар готов продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе - РИА Новости, 29.09.2025
21:47 29.09.2025
Катар готов продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе
в мире
катар
сша
израиль
дональд трамп
хамас
ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Катар готов продолжать усилия для прекращения конфликта в палестинском секторе Газа в соответствии с инициативой президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в разговоре с Трампом. "Подтверждаем готовность государства Катар быть задействованным в усилиях, чтобы прекратить войну в секторе Газа в соответствии с планом инициативы президента Трампа, что отражает постоянную цель Катара разрешать конфликты дипломатическими усилиями", - говорится в сообщении в микроблоге МИД Катара в социальной сети Х по итогам телефонного разговора между Трампом и Аль Тани. После ударов Израиля по Дохе в начале сентября во время встречи руководства палестинского движения ХАМАС для обсуждения американского предложения о мире в Газе Катар заявил, что приостанавливает посредническую миссию по прекращению конфликта в Газе.
в мире, катар, сша, израиль, дональд трамп, хамас
В мире, Катар, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Катар готов продолжать усилия для прекращения конфликта в палестинском секторе Газа в соответствии с инициативой президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в разговоре с Трампом.
"Подтверждаем готовность государства Катар быть задействованным в усилиях, чтобы прекратить войну в секторе Газа в соответствии с планом инициативы президента Трампа, что отражает постоянную цель Катара разрешать конфликты дипломатическими усилиями", - говорится в сообщении в микроблоге МИД Катара в социальной сети Х по итогам телефонного разговора между Трампом и Аль Тани.
После ударов Израиля по Дохе в начале сентября во время встречи руководства палестинского движения ХАМАС для обсуждения американского предложения о мире в Газе Катар заявил, что приостанавливает посредническую миссию по прекращению конфликта в Газе.
