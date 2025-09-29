https://ria.ru/20250929/fitnes-2044704629.html

Число субъектов МСП в фитнес-сфере выросло на 15%

Число субъектов МСП в фитнес-сфере выросло на 15% - РИА Новости, 29.09.2025

Число субъектов МСП в фитнес-сфере выросло на 15%

Численность малых и средних предприятий в фитнес-индустрии выросло на 15% за год и составила 6,5 тысячи, сообщает Корпорация МСП. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:00:00+03:00

2025-09-29T10:00:00+03:00

2025-09-29T10:00:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Численность малых и средних предприятий в фитнес-индустрии выросло на 15% за год и составила 6,5 тысячи, сообщает Корпорация МСП.Отмечается, что этот показатель в сентябре 2024 года был на уровне 5,6 тысячи.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что сегодня наблюдается не только рост популярности здорового образа жизни и фитнес-клубов среди населения, но и увеличение интереса к этой индустрии со стороны предпринимателей."В первую очередь, речь идет о малом бизнесе, так как он более мобилен и способен быстро реагировать на запросы рынка. За год число малых и средних предприятий в этой индустрии в России выросло на 15%, тогда как в целом по сектору МСП прирост составил около 3%. Только с начала 2025 года создано более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере фитнеса", – сообщил Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, одновременно с ростом количества таких МСП увеличивается и их суммарный доход. Так, если в 2023 году это было около 65 миллиардов рублей, то по итогам 2024 года данный показатель вырос почти в 1,5 раза и составил уже 92 миллиарда рублей."Сегодня сфера фитнеса развивается опережающими темпами, если сравнивать ее с сектором МСП. В частности, по приросту доходов за прошлый год мы видим рост в 1,1 раза в целом по сектору и 1,5-кратное увеличение доходов малого бизнеса в индустрии фитнеса. При этом у МСП, работающих в данной сфере, рентабельность вдвое ниже, чем в целом по отрасли", – отметил Исаевич.Глава Корпорации МСП заявил, что в то же время с начала года в сфере деятельности фитнес-центров закрылось почти 480 малых предприятий."Около 2/3 из них – это бизнес в возрасте до трех лет. Среди причин закрытия могут быть как нехватка компетенций, так и неверная оценка финансовых аспектов ведения бизнеса", – сказал Исаевич.Исаевич добавил, что одной из популярных для МСП моделей ведения бизнеса в фитнес-индустрии является франшиза. В настоящее время на Цифровой платформе МСП.РФ в специальном разделе доступно несколько вариантов для открытия собственного дела в этой сфере.В пресс-службе напомнили, что Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП и Минэкономразвития России в 2022 году. Она развивается по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". С момента запуска МСП.РФ количество сервисов для малого и среднего бизнеса на ней выросло с восьми до более чем 35. Пользователями платформы за это время стали свыше 1,3 миллиона россиян: предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать свое дело.

https://ria.ru/20250909/msp-2040654075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич