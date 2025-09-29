Медведев заявил, что Европа теряет идентичность

https://ria.ru/20250929/evropa-2045066562.html

Европейская экономика слаба и зависима от США, а Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах, считает замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейская экономика слаба и зависима от США, а Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Экономика Европы слаба и зависима от США, а её культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах", - написал он в Telegram-канале.

