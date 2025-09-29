https://ria.ru/20250929/evropa-2045066562.html
Медведев заявил, что Европа теряет идентичность
Европейская экономика слаба и зависима от США, а Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах, считает замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
европа
сша
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Европейская экономика слаба и зависима от США, а Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Экономика Европы слаба и зависима от США, а её культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах", - написал он в Telegram-канале.
