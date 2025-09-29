https://ria.ru/20250929/evropa-2045006395.html

"Это тревожно": в ФРГ испугались замысла Европы против России

Европейские страны специально преувеличивают последствия инцидентов с БПЛА, безосновательно обвиняя Россию, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейские страны специально преувеличивают последствия инцидентов с БПЛА, безосновательно обвиняя Россию, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Вместо того чтобы спокойно проверить факты и разобраться в ситуации, СМИ и политики сразу же предполагают худший сценарий – угрозу войны! Это тревожно", — предупреждает автор.При этом, отмечается в материале, такой подход лидеров ЕС к решению ситуации только подчеркивает, насколько "беспомощно и истерично" Запад начал реагировать на происходящее, выдумывая некую угрозу из ничего."Однако было бы еще более тревожно, если бы выяснилось, что инциденты искусственно преувеличиваются для разжигания общественного мнения и подготовки к военным действиям", — говорится в статье.В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, при этом не представив никаких подробностей, а правоохранительные органы Амстердама и вовсе впоследствии допустили, что это мог быть воздушный шар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.Обвинения в нарушении воздушного пространства НАТОПремьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны России сообщало, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

Новости

