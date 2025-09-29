В Германии призвали ЕС ослабить регулирование оборонной промышленности
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европейский союз обеспечить более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе.
"Чтобы лучше противостоять будущим угрозам для Украины и Европы в целом, оборонная промышленность Европы и Украины должны теснее и эффективнее работать вместе. Мы все должны оказывать Украине устойчивую поддержку решительнее, чем в последние месяцы. Европейский союз должен поддержать это, предоставив гораздо более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный способ быстро увеличить наши производственные мощности и как следствие наши поставки в Украину", - заявил Писториус на Варшавском форуме по безопасности. Трансляция форума ведется в YouTube-канале форума.
По его словам, это отвечает собственным стратегическим интересам Европы, так как США все более ориентируется на другие регионы.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
