В России завершились первые испытания обновленного гибридного электровоза

В России завершились первые испытания обновленного гибридного электровоза

2025-09-29T18:32:00+03:00

МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит экологичность железнодорожных перевозок. "Завершились также и первые испытания обновленного отечественного гибридного электровоза. Его узлы, агрегаты – они все российские. Ну и в будущем локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".

