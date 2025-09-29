Рейтинг@Mail.ru
В России завершились первые испытания обновленного гибридного электровоза
18:32 29.09.2025
В России завершились первые испытания обновленного гибридного электровоза
В России завершились первые испытания обновленного гибридного электровоза
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит... РИА Новости, 29.09.2025
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит экологичность железнодорожных перевозок. "Завершились также и первые испытания обновленного отечественного гибридного электровоза. Его узлы, агрегаты – они все российские. Ну и в будущем локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
экономика, россия, минск, екатеринбург, михаил мишустин
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиИспытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими в Ростовской области
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
Испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими в Ростовской области
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит экологичность железнодорожных перевозок.
"Завершились также и первые испытания обновленного отечественного гибридного электровоза. Его узлы, агрегаты – они все российские. Ну и в будущем локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
Сдача крови - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии
