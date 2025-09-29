https://ria.ru/20250929/ekvador-2045257277.html

Протестующие напали на кортеж президента Эквадора

Кортеж, где находился президент Эквадора Даниэль Нобоа и ряд дипломатов, подвергся нападению протестующих, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T23:23:00+03:00

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 сен - РИА Новости. Кортеж, где находился президент Эквадора Даниэль Нобоа и ряд дипломатов, подвергся нападению протестующих, сообщил сам глава государства. "Они сопротивляются прогрессу Эквадора и выбирают насилие. Вчера очередной гуманитарный конвой, который я возглавлял вместе с делегатами ООН и ЕС, послом Италии и апостольским нунцием, попал в засаду в (городе - ред.) Отавало", - написал Нобоа в X.Он опубликовал несколько видео и фото, где видны разбитые или поврежденные окна машин. Газета El Universo со ссылкой на представителя правительства Каролину Харамильо сообщила, что нападение было совершено в ночь на понедельник. Кортеж, который сопровождали военные, поджидали около 350 протестующих, которые задействовали коктейли молотова. Власти Эквадора 12 сентября отменили субсидии на дизельное топливо, чтобы направить сэкономленные средства наиболее нуждающимся жителям страны. После решения правительства цены на дизель выросли. Профсоюзы транспортной сферы объявили забастовку, начали протесты, перекрыли различные трассы и дороги. К ним присоединилась Конфедерация коренных народов Эквадора CONAIE, объявившая о начале общенациональной забастовки. CONAIE 28 сентября сообщила о гибели от рук военных одного из членов организации. В свою очередь, военные сообщили, что в результате протестов пострадали 12 солдат. Еще 17 военных были увезены протестующими в неизвестном направлении.

